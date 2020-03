Uniunea Europeană este repetenta pandemiei. Este opinia consultantului politic Miron Mitrea. În Emisiunea “Culisele Puterii”, de la Realitatea Plus, Mitrea a arătat ca UE ii lipsește și la aceasta ora un plan comun de lupta cu epidemia, un plan european de finanțare a economiilor și nu exista un plan de investiții în cercetarea medicala, scrie realitateadinpsd.net

Locul României este și trebuie sa rămână în Europa, a precizat fostul politician înainte de a spune ca poziția premierului olandez de a le spune tarilor grav afectate de criza sa se descurce singure este jignitoare. “Noi, cand am întrat în Uniunea Europeană, noi, cehii, polonezii, italienii am pus piața interna la dispoziție imediat pe baza unui acord de asociere care spunea ce sprijin o sa primim în viitor. Este inadmisibila poziția exprimata de tari ca Germania sau Olanda”, a precizat Mitrea. El se aștepta ca președintele Klaus Iohannis sa fie imediat de partea tarilor ca Italia, Portugalia, Spania, Franta, lângă tarile care cer ajutorul,mai ales ca și România are nevoie de ajutorul european în lupta cu coronavirus.