În această perioadă de criză, există anumite societăți comerciale care au mărit nejustificat prețurile la anumite produse alimentare și nealimentare, în special cele care sunt la mare căutare zilele acestea.

Viceprimarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Daniel Cîrjan, spune că a solicitat Protecției Consumatorilor Mehedinți un control privind aceste creșteri de prețuri.

”În anumite magazine uleiul s-a scumpit cu 55,41%, orezul cu 170%, roșiile cu 16%, făina de porumb cu 170%. Este de înțeles atunci când majorările de prețuri au loc ca urmare a creșterii costurilor de producție sau ca urmare a achiziționării produsului mai scump, fiind nevoie ca și vânzarea mai departe către consumator să se facă la preț mai mare. Însă am primit numeroase sesizări de la cetățeni cu privire la societăți comerciale care încearcă să facă profit pe necazul oamenilor, crescând nejustificat și abuziv prețurile la anumite produse, ceea ce este inadmisibil. Având în vedere că Primăria nu are competență cu privire la aceste situații, am avut o întâlnire de lucru și am solicitat Oficiului pentru Protecția Consumatorului Mehedinți să facă verificări mai dese cu privire la aceste creșteri nejustificate de prețuri și să dispună măsurile care se impun. Persoanele care constată creșteri abuzive de prețuri la anumite produse le îndemn să sesizeze Oficiul pentru Protecția Consumatorului pentru a se dispune măsurile legale”, spune viceprimarul Daniel Cîrjan.