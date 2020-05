23 de tineri au primit astăzi, 15 mai a.c., teren gratuit de la Primăria Șimian pentru a-și ridica o casă. Beneficiarii de teren gratuit trebuie să aibă până în 35 de ani şi să nu mai fi avut până acum o casă.

Prefectul județului Mehedinți, Cristinel Pavel, a fost prezent în satul Cerneți, acolo unde au fost repartizate parcelele beneficiarilor.

”Primăria comunei Șimian vine în sprijinul tinerilor, care vor să-și construiască o casă atribuindu-le în mod gratuit teren. Tinerii sunt viitorul comunității noastre și cred că trebuie să facem tot ceea ce putem pentru a le oferi motive să nu plece din Mehedinți. Iată că domnul primar Constantin Trușcă le oferă tinerilor posibilitatea de a rămâne acasă, să-şi întemeieze aici o familie”, a declarat prefectul Cristinel Pavel.

„Așa cum am spus cu câteva luni în urmă, când am mers la Prefectură, pentru elaborarea planului urbanistic zonal, o să punem, astăzi, în posesie, 23 de tineri din localitatea Cerneți. În urma solicitărilor venite din partea tinerilor, care locuiesc în comuna Șimian, după ce am avut o discuție prealabilă cu domnul prefect, am demarat identificarea unor terenuri, pentru a le atribui tinerilor până în 35 de ani, beneficiari ai Legii 15”, a precizat primarul Constantin Trușcă.

În zona unde au fost repartizate terenurile, Primăria Șimian a adus toate utilitățile, iar în perioada următoare va identifica alte parcele care vor fi date în folosință gratuită tinerilor, conform Legii 15/2003.