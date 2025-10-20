Tupeu uriaș din partea reprezentanților firmei de gaz acuzată de locatari că ar fi rupt sigiliul! Aceștia refuză să răspundă la orice întrebare.

Conform surselor Realitatea PLUS, administrația blocului ar fi avut încheiat un document cu firma privată recomandată de Distrigaz.

Între timp, autoritățile pregătesc demolarea blocului grav afectat de explozie.

Tupeu uriaș al firmei de gaz acuzată că a rupt sigiliul

„ – Bună dimineața!

– Bună dimineața! Alexandra Nistorescu de la Realitatea sunt. Aveți 2 minute să discutăm puțin?

– Nu vă putem da nicio declarație!

– Voiam doar să vă întreb dacă firma dumneavoastră…”, se arată în dialogul dintre reporterul Realitatea PLUS și reprezentanții ANRE.

Autoritățile pregătesc demolarea blocului din Sectorul 5, în urma exploziei

La fața locului se află experții de la ISC și INSEMEX, dar și oamenii legii. Firma de gaz autorizată de către ANRE, cea cu care asociația blocului ar avea un contract semnat, se ferește de declarații. Reprezentanții firmei au anunțat că nu pot oferi nicio declarație.

Între timp, există un control în desfășurare al corpului de control al ANRE la Distrigaz pentru a vedea cu exactitate situația la fața locului. Urmează să fie finalizată expertiza pentru a afla când se începe procedura de demolare. Reprezentanții ISC au transmis în raportul preliminar, faptul că blocul a fost foarte foarte grav afectat de această explozie.

Pereții etajelor superioare sunt prăbușiți parțial sau integral și recomandă ca scara respectivă să fie demolată și reconstruită. O consolidare după această explozie ar dura mai mult și ar costa și mai mult, iar structura de rezistență este grav afectată.

Locatarii sunt găzduiți în continuare la hoteluri. De azi, primăria Capitalei trebuie să găsească locuințele unde vor fi relocați pentru o perioadă destul de lungă. Cei care au plecat din calea exploziei fără niciun ban, vor primi și un ajutor de 1500 de lei, conform reprezentanților primăriei după ședința avută în Comitetul pentru Situații de Urgență.