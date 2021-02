Tânărul Doru Popa, cu o experiență de peste 20 de ani ca manager in Italia, a decis să revină în România și să contribuie la dezvoltarea țării sale. A investit si dezvoltat un mic business local, prin care realizează lucrări inedite din lemn, din pasiune si dragoste pentru zona în care a crescut si studiat, pana la vârsta de 18 ani.

O pasiune pe care a ales să o numească Buha Wood. Buha vine de la bufnita, o pasare fascinanta si simbol al intelepciunii si misterului in multe culturi, a declarat Doru.

Eu o asociez si cu hambarele si surele facute din lemn vechi, una din sursele noastre de materie prima. Incercam sa reciclam cat mai mult acest lemn superb care provine din constructiile vechi si care de multe ori este folosit ca lemn de foc. În momentul actual peste 30% din materia prima este lemn recuperat. Lemn care spune o poveste, care e plin de semnele timpului si pe care il transformam in obiecte unice. În piata a crescut atentia pentru reciclare si sustenabilitate si criteriile de alegere ale produselor devin in primul rand etice nu economice ne- a declarat tânărul antreprenor.

Drumul lucrărilor sale pornește din atelierul din Drăgășani, de langa dealul viilor, unde dorește sa dezvolte si un parteneriat cu scolile din zona pentru ore creative/scoala altfel.

Doru Popa este de parere că, in prezent, exista o enorma carenta nu numai de forta de munca, cat mai ales de competente, motiv pentru care si- a propus sa vina in ajutor.

„Suntem deja implicati social cu Hospice Casa Sperantei si donam obiecte care sunt licitate spre beneficiul ong-ului.” a declarat tânărul.

Cum ați ajuns să produceți lucrări din lemn?

Din pasiune. Am fost intotdeauna fascinat de frumusetea lemnului si design in general. Am inceput cu lucrari mici pentru mine si prieteni, iar ulterior am dezvoltat foarte atelierul prin colaborari cu specialisti in domeniul prelucrarii lemnului si designeri.

Vă amintiți primul obiect din lemn pe care l-ați realizat?

Primul obiect cred ca a fost o oglinda din lemn recuperat de stejar, am demolat hambarul din curtea bunicilor si stalpii de la usa mi-au inspirat acest obiect.

Vă amintiți în mod special anumite lucrări? Speciale pentru dumneavoastra

Toate lucrarile sunt speciale, insa recunosc ca-mi dau multa sadisfactie lucrarile mai mici unde contactul e direct cu clientul si expresia aia de incantare in fata unei lucrari e nepretuita.

Ce vă inspiră? Ce credeți că apreciază cel mai mult clienții la lucrările dumneavoastră?

Sunt un om in cautarea frumosului. Si pentru mine frumusetea sta in simplitate, in practicitate si calitatea executiei. Cred ca asta apreciaza si clientii. Exista o afinitate, peste 90% din cererile de oferta se concretizeaza si aproape toti revin sau recomanda Buha Wood Design.

Cui se adresează lucrările dumneavoastră?

Lucram in special cu firme si avem multe cereri de la arhitecti. In ultimul an din cauza pandemiei proportia s a modificat si am lucrat cu privatii dar si cu firmele care au investit pentru a crea conditii mai bune de munca pentru angajati.

Aveți clienți atăt în țară cât și in strainatate. Care sunt criteriile dupa care aleg sa le fiti alaturi in proiecte?

Birouri cu mese si panouri acustice, concepute in colaborare cu un inginer de sunet.

Avem clienti atat in tara cat si in strainatate, in special in Italia, Franta, UK, Canada. Suntem o firma mica si mizam pe service, pe nevoia clientului de personalizare, colaboram si cu alte firme si oferim solutii complete. Eu incerc sa ofer ce-mi doresc eu: solutii, puntualitate, design, pretul nu e neaparat primul criteriu de selectie.

Ați lucrat și în străinătate. Aveți o experiență variată. Cum v- ati readaptat în România?

Am lucrat 20 de ani in Italia in management si intoarcerea in Romania a fost cel putin la fel de grea ca si plecarea mea in strainatate. M-am obisnuit cu niste standarde de munca si viata si e greu sa te adaptezi oriunde nu exista reguli. In Romania exista o lipsa acuta de reguli, standarde si profesionalitate la toate nivelurile, de la tamplarie la politica.

Ce ați schimba în România?

În Romania trebuie sa ne concentram pe oameni, ei sunt vectorul schimbarii. Si oamenii ca si copacii se indreapta cand sunt mici, deci pe langa familie, scoala si educatia in general este baza.

Cum ați defini o lucrare de calitate?

Conceptul de calitate este foarte relativ. O definitie generica este aceea de a sadisface asteptarile clientului. Pentru mine este un concept mai amplu…