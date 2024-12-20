Acasă Politica Interviu în exclusivitate cu familia Georgescu, marți, 24 decembrie, de la ora... Politica Interviu în exclusivitate cu familia Georgescu, marți, 24 decembrie, de la ora 21:00 De către Realitatea de Mehedinti - 20/12/2024 Interviu în exclusivitate cu familia Georgescu, marți, 24 decembrie, de la ora 21:00. Ediție specială la Realitatea Plus, doar cu Anca Alexandrescu. Sursa: Newsinn ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR SCENARII DE GUVERNARE, DUPĂ ANUNȚUL RETRAGERII LUI MARCEL CIOLACU NOUL PARLAMENT SE REUNEȘTE, ASTĂZI, ÎN ȘEDINȚĂ CĂLIN GEORGESCU, REACȚIE VIRULENTĂ DUPĂ CE UN CELEBRU JURNALIST I-A NUMIT PE ROMÂNII CARE ÎL SUSȚIN ”PLEAVA SOCIETĂȚII” PREMIERUL UNGAR, VIKTOR ORBAN, ÎN VIZITĂ LA BUCUREȘTI ANALISTUL POLITIC CRISTIAN PÎRVULESCU, DESPRE CONSECINȚELE RETRAGERII PSD DIN COALIȚIE: „O ADÂNCIRE A CRIZEI” ILIE BOLOJAN: „PNL VREA ÎN CONTINUARE SĂ CONTRIBUIE LA GĂSIREA UNEI SOLUŢII” MARCEL CIOLACU: EU AM ÎNȚELES VOTUL ROMÂNILOR! SĂ-ȘI ASUME PNL-UDMR-USR GUVERNAREA ANCA ALEXANDRESCU: RETRAGEREA PSD ESTE UN ȘAH-MAT DAT LUI IOHANNIS. URMEAZĂ ”ARUNCAREA PESTE BORD” PSD IESE DIN COALIȚIE ȘI SE DUCE ÎN OPOZIȚIE. CIOLACU: NU POȚI CONSTRUI NIMIC DURABIL CU PARTENERI CARE SUNT INCAPAILI SĂ DEPĂȘEASCĂ PROPRIILE ORGOLII UNIUNEA EUROPEANĂ: KALLAS PROMITE „PROGRESE REALE” PRIVIND EXTINDEREA SPRE BALCANI