Potrivit datelor Institutul Național de Statistică (INS), investițiile nete realizate în economia națională au însumat 83,813 miliarde lei în semestrul I 2025, înregistrând o creștere de 1% față de semestrul I 2024.

În trimestrul II 2025, investițiile au totalizat 46,803 miliarde lei, însă au fost în scădere cu 0,5% față de trimestrul II 2024, pe fondul diminunării investițiilor în utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 11,9%.

Creșteri au fost consemnate la alte cheltuieli de investiții (+28,7%) și lucrări de construcții noi (+1,1%). Pe ansamblul primului semestru, creșterile au fost susținute de lucrările de construcții noi (+4%) și alte cheltuieli (+2,1%), în timp ce utilajele au înregistrat o scădere de 6%.

Sursa: Realitatea Financiara