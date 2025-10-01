De miercuri, indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) creşte la 6,06%, cel mai ridicat nivel de la introducerea sa, în urmă cu 6 ani.

Prin urmare, ratele la creditele în lei cu dobândă variabilă se vor majora cu aproximativ 5 procente, estimează specialiştii.

Dobânzile vor fi în continuare mari atât timp cât inflaţia rămâne ridicată, spune Irina Chiţu, vicepreşedinta Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari din România:

„Întotdeauna cei care au dobânzi variabile trebuie să se uite la dobânda de politică monetară. Dobânda de politică monetară e 6,5%, dobânda BNR. Întotdeauna dobânzile acestea, IRCC, ROBOR, variază cu un punct procentual minus sau plus această dobândă a BNR-ului. Adică, atunci când nu este cerere de bani în piață, dobânzile pot să se ducă spre 5,5% în cazul acesta, la dobânda de politică monetară de 6,5%”, a spus experta pentru Radio România Actualităţi.

Irina Chiţu a mai explicat că, pentru a ne proteja de aceste creşteri, este recomandat să refinanţăm împrumuturile şi să ne orientăm către credite cu dobândă fixă iniţială, pe 3 până la 5 ani.

Între timp, moneda euro se apropie de pragul de 5 lei şi 10 bani pe piaţa valutară.