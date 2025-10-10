Israelul a început vineri să își retragă trupele din mai multe zone din orașul Gaza, după doi ani de la izbucnirea războiului. Anunțul a fost făcut de un responsabil al Apărării civile din Gaza care a subliniat că forțele israeliene au eliberat zona de nord a orașului, dar și alte sectoare din sudul teritoriului.

”Forțele israeliene s-au retras din mai multe zone din orașul Gaza”, a declarat Mohammad Al-Moughayyir, directorul departamentului de ajutor umanitar și cooperare internațională al Apărării civile, potrivit AFP.

Oficialul a subliniat că la Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza, ”vehiculele israeliene s-au retras din părțile de sud și centrală ale orașului spre zonele de est”.

Retragerea din Gaza are loc la numai o zi după ce Israelul și gruparea militantă palestiniană Hamas au ajuns la un acord inițial, ca parte a eforturilor de a pune capăt conflictului.

Acordul mediat parțial de SUA include eliberarea tuturor ostaticilor și retragerea soldaților israelieni pe o linie convenită în Gaza, în termen de 72 de or

Astfel, Israelul va elibera circa 250 de palestinieni care execută pedepse pe viață și alți circa 1.700 de palestinieni deținuți după atacurile Hamas de acum doi ani, care au declanșat războiul, scrie dpa.

Khalil al-Hayya, șeful delegației de negocieri a grupării paramilitare Hamas, a declarat joi că din punctul său de vedere războiul din Gaza încheiat.

El a ținut să precizeze că delegația palestiniană a primit asigurări de la mediatori și de la administrația americană că ”războiul s-a încheiat complet”.