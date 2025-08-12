Un tânăr de 26 de ani din Arad a dat două spargeri în aceeași noapte, intrând pe geam în locuințele unor oameni aflați acasă. Cele două apartamente jefuite erau situate la doar 200-300 de metri distanță unul de altul.

Din prima locuință, individul a furat două borsete, un rucsac cu o pereche de adidași și mănuși pentru sala de sport, precum și un portofel cu act de identitate și două carduri bancare. Din a doua casă, a plecat cu două telefoane mobile, un portofel cu 400 de lei, alte două carduri bancare și un card de alimente, plus încă 100 de lei din alt portofel.

Potrivit anchetatorilor, cu cardurile sustrase tânărul a făcut cumpărături la o stație de alimentare și la un magazin, achiziționând alcool, tutun și băuturi carbogazoase. Faptele au avut loc în intervalul 00:30 – 03:30, în noaptea de 31 iulie 2025.

Bărbatul a fost prins de polițiști și prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad, care a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

