Fostul ministru al Muncii din guvernul PSD, Lia Olguța Vasilescu, a venit cu o serie de lămurii în disputa privind majorarea pensiilor militare prin raportare la soldele de grad. Într-un răspuns transmis realizatoarei emisiunii Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu, fostul ministru a dezvăluit că inechitățile reclamate în prezent de rezerviști au fost create cu largul sprijin al celor din conducerea MApN, interesați de apărarea propriilor privilegiilor. Mai mult, Vasilescu a afirmat că este pe nedrept acuzată de înghețarea pensiilor militare prin OUG 59, când miniștrii MApN și MAI au fost cei care au semnat, dar apoi s-au ferit să mai iasă și să dea explicații.

În 2017 am început să lucrez la Legea Salarizării și am fost șocată să văd că solda -salariul soldatului- era sub salariul minim pe economie, aproximativ 900 de lei (la vremea respectivă). Am ridicat salariile la tot ce înseamnă personal militar la nivelul celorlalte salarii din sistem, respectiv al polițiștilor.

1. Cea mai mare împotrivire am avut-o chiar de la Direcția de resurse umane a MApN, care-mi cerea să le las așa și nu înțelegeam de ce. Mai târziu, mi-au explicat că este vorba despre legea lor, care prevede că pensiile militare se actualizează după salariile celor aflați în plată. De exemplu, un colonel ieșea la pensie cu salariul lui din ultimele ui și, în general, își puneau tot felul de sporuri, astfel încât să ajungă la o pensie mai mare decât salariul, ceea ce nu era corect. Am făcut și un studiu de impact pe salariile pe care le prognozam pentru militari, raportat la noile pensii și ieșea o creștere de 9 miliarde de lei la bugetul total de pensii pe MApN, ceea ce era foarte mult. Atunci am înțeles și de ce se opunea chiar și cei din minister, cei care aveau grade mari, la creșterea salariilor cu grade mici. Era mult mai interesați să-și păstreze pensiile așa cum erau decât să crească pentru cei cu grade mici, dar tineri.

2. Am luat decizia să cresc salariile personalului din MApN la nivelul polițiștilor fiindcă așa era corect. Soldații nu aveau voie să aibă sindicate și nu avea cine să le ceară drepturile, iar cei din minister nu erau interesați de salariile lor, care erau foarte, foarte mici. Am anunțat în guvern că este o problemă și soluția a fost să înghețăm pensiile militare, să nu se mai actualizeze în raport de salariile în plată, ca să nu plătim cele 9 miliarde de lei în plus și așa a apărut OUG 59. Soluția s-a aplicat pentru toate tipurile de pensii care nu erau pe sistem public, deci și pentru piloți, grefieri, parlamentari, funcționari parlamentari, mai puțin magistrații, care erau apărați de o decizie a CCR.

3. Eu, în calitate de ministru al Muncii, nu aveam dreptul să iau decizii în ceea ce privește pensiile militare sau ale polițiștilor, deoarece ei au case sectoriale de pensii, care aparțineau de MApN și MAI. OUG 59 a fost semnată de mine pentru înghețarea pensiilor care țineau de Ministerul Muncii, adică parlamentari, grefieri, piloți, dar pentru pensiile militarilor și polițiștilor au semnat miniștrii de resort de la vremea respectivă (Adrian Țuțuianu și, respectiv, Carmen Dan – N.R.).

4. Cei care trebuiau să dea explicații pentru înghețarea pensiilor militare erau miniștrii de resort, dar ei nu au ieșit public să explice OUG 59 și s-au ascuns de subiect. Cum eu am apărut la TV, tot valul de ură s-a revărsat asupra mea.

La pensiile militare mai este o problemă. Cei care au trecut în rezervă în urmă cu mai mulți ani au ieșit după salariile în plată ale celor de atunci. Să zicem că un colonel avea un salariu de 2.000 de lei, când a ieșit la pensie, în urmă cu 15 ani, iar un plutonier avea 3500 acum doi ani. Din cauza aceasta sunt discrepante, la modul că plutonierul poate depăși colonelul. I-am explicat problem lui Liviu Dragnea și m-a pus pe mine să reglez prin lege pensiile militarilor, deși m-am opus și i-am spus că nu am atribuții în sensul acesta. El a zis că sunt singura care pricepe sistemul și că am atribuții, el a spus că sunt singura care mă pricep și să mă ocup eu, că vor semna miniștrii de resort.

Am solicitat atunci de la casele sectoriale de pensii cât sunt sumele în plată, ca să știm de unde pornim. Am primit refuz pe linie, spunând că nu am competente de reglementare. I-am întrebat: dacă nu am competențe, atunci de ce spun că eu sunt vinovată de OUG 59 privind pensiile militare? Știau și ei, dar nu voiau să se certe cu miniștrii lor.

Liviu Dragnea a solicitat o întâlnire cu toți reprezentanții asociațiilor de militari. Au venit la întâlnire 8 asociații de miliari, s-au convins că știam problemele din sistem, dar fiecare voia să le rezolve altfel. Le-am spus că cel mai bine să se pună de acord între ei, lucru pe care nu l-au reușit nici azi. OUG 59 este în vigoare și acum, niciun guvern nu a abrogat-o și din 2018, de când nu mai sunt ministru, au trecut mulți pe acolo. Așa că nu înțeleg de ce vina se aruncă pe mine, mai ales că nici nu am semnat eu pentru pensiile militare. Și azi, dacă aș fi ministru, aș lua aceeași decizie de a crește salariile soldaților. Liga militarilor, care nu era sindicat, dar era singura care-i reprezenta atunci pe militari, mi-a mulțumit pentru legea salarizării și i-a spus că am fost singurul ministru care s-a gândit la salariile lor. Soluția este de reglare a pensiilor militare, este o lege în Parlament, pe care unii o aprobă, alții nu, probabil de aceea nici nu a trecut până acum”, a explicat fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, într-un răspuns către realizatoarea Anca Alexandrescu.