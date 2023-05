Emisia Realitatea Plus se oprește timp de 10 minute, în această seară, de la ora 19:00, ca urmare a unei decizii CNA pe care echipa postului TV și realizatoarea Anca Alexandrescu au contestat-o vehement. De altfel, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a transmis și astăzi un mesaj tuturor telespectatorilor care-i sunt alături: Vă rog să stați pe Realitatea Plus, chiar dacă emisia se va opri!

„Pentru ca deranjam foarte tare, astazi intre orele 19-19.10 CNA a decis ca emisia Realitatii plus sa fie suspendata in timpul emisiunii mele! In semn de protest fata de incercarea de a ne baga pumnul in gura, va rog sa stati pe Realitatea plus, chiar daca emisia se va opri! Audientele noastre ii deranjeaza grav si fac tot posibilul sa mi ia dreptul la libera exprimare! Vă mulțumesc!” a scris Anca Alexandrescu pe Facebook.

În scurt timp, postarea a adunat sute de reacții și mesaje de susține.

Anca Alexandrescu a criticat în repetate rânduri sancțiunile date de CNA, considerate nedrepte și la comandă politică.

Anca Alexandrescu împreună cu echipa noastră de jurnaliști a contestat această decizie a CNA pe care o consideră nedreaptă.

Luptăm împotriva cenzurii, vrem să prezentăm adevărul din spatele evenimentelor care influențează soarta țării și încercăm să vă prezentăm exclusivități, așa cum v-am obișnuit până acum.

Vă promitem că vom fi la fel de imparțiali, profesioniști și aici, la Realitatea Plus, veți vedea în continuare cele mai bune imagini, cele mai noi informații și cele mai exacte analize.

Anca Alexandrescu, către Mircea Toma, în ședința de marți, 16 mai: „Vă invit să mergeți cu mine în țară. Veți vedea că veți veni la fel de încărcat. Sunt convinsă că am dreptate pentru că văd abuzurile, văd documentele. Nu am cum să nu spun că nu am dreptate. Când fac afirmații, aduc documente. Le-am tratat public. M-am autocenzurat. Ați spus că politicienii nu au stomac să intre într-o discuție cu mine. Au fost unii care au avut stomac să intre în discuție cu mine. Nu am omorât pe nimeni.”

„Realitatea Plus, singurul post care vorbește despre HOȚII care au devalizat țara”

Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a acuzat CNA că votul de menținere a penalității împotriva postului Realitatea Plus este la limita legii. Asta pentru că, doi dintre membrii CNA nu au participat la ședința de săptămâna trecută, deși au fost trecuți și ei pe listă.

„Așa cum mă așteptam, oamenii de la CNA pe care îi cunosc s-au comportat extrem de decent. Dar, sunt dezamăgită de Monica Gubernat. Ea ne-a spus că să ne ducem in instanță. Îi reamintesc doamnei Gubernat că este pusă acolo în interesul cetățenilor, nu în interesul banilor dați de partide. V-am demonstrat că v-ați transformat în avocatul lui Mândrescu și Grideanu. Noi am respectat litera de lege, dar dumneavoastră, doamnă Gubernat ascundeți hoțiile. Am fost acuzați că nici DNA nu a vorbit despre dosarele pe care le-am prezentat noi în emisiune. Unul dintre subiecte îl reprezintă contractele din pandemie. Ce și doresc oamenii ăștia? Să vorbim doar despre știrile astea pe care ni le furnizează unii? Eu știu care sunt știrile și numele de redactori care nu sunt reale. Mor de râs cu știrile despre cum se pregătește Ciolacu să devină premier”, a declarat Anca Alexandrescu.

„Este singurul post TV care are curaj să se pună împotriva vântului, dar proprietarii postului și-au asumat asta și îmi asigură spatele împotriva acestor hoți care au devalizat țara care vor să facă afaceri în continuare pe spatele românilor. Mulțumesc domnului Păcuraru că își asumă ce fac aici și că postul plătește aceste amenzi, de multe ori ilegale. Nu am să schimb tonul, pentru că nu am găsit niciun articol de lege care mă obligă să fac asta. Ba, chiar pot vorbi pe un ton apăsat, atunci când sunt chestii de interes național. Se vorbește pe surse că Grindeanu nu se lasă până nu mă scoate de pe post. Voi merge până la plângeri penale, domnule Grindeanu. Un fost șef CNA e în închisoare, nu cred că vă doriți asta, domnule Grindeanu”, a punctat Anca Alexandrescu.

În ședința publică din data de 11.05.2023, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să sancționeze postul Realitatea PLUS cu obligarea radiodifuzorului de a difuza, în data de 18.05.2023, timp de 10 minute, între orele 19.00 şi 19.10, numai textul deciziei de sancţionare.