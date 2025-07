Președintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, a anunțat miercuri că în cadrul grupurilor de lucru ale partidului se construiește deja pachetul doi, care include ”măsuri esențiale, clare și non-negociabile”. Oficialul a subliniat că acesta cuprinde printre altele, ”corecții ferme la abuzurile din pachetul 1” de austeritate.

Liderul PSD a subliniat că primul pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar a inclus o serie de prevederi care nu au fost nici discutate, nici acceptate de social-democrați, context în care Fifor afirmă că ieșirea de la guvernare nu e exclusă.

”Respect sau mai bine lipsă! Alegerea nu ne aparține. Când PSD a acceptat intrarea la guvernare în această formulă, am făcut-o pentru stabilitatea României. Am pus pe masă încrederea, buna-credință și disponibilitatea de a trece peste trecut – inclusiv peste jigniri, conflicte și divergențe profunde. Ne-am asumat greul. Ne-am ținut de cuvânt. Am presupus, poate naiv, că și ceilalți parteneri vor acționa la fel – cu respect, onestitate și loialitate față de înțelegerile din coaliție. Ne-am înșelat. Primul pachet de măsuri pentru reducerea deficitului a inclus o serie de prevederi care nu au fost nici discutate, nici acceptate de PSD. Cu toate acestea, au fost băgate în lege de premierul Bolojan și angajate în Parlament, fără consultare, fără respect, fără minimă asumare politică în fața celor care țin această coaliție în picioare”, a scris Mihai Fifor pe Facebook.

Social-democratul a menționat că acest tip de guvernare nu va mai fi tolerat, iar PSD își va stabili în partid, în perioada imediat următoare, linia de conduită.

”Vom analiza opțiunile. Vom decide ferm. Pentru că România nu se guvernează unilateral. Și cu siguranță nu în dispreț față de partenerii de guvernare”, atrage el atenția.

Social-democratul a sintetizat măsurile propuse de PSD în pachetul 2.

* Corecții ferme la ”abuzurile” din pachetul 1:

*** Eliminarea CASS impus veteranilor, mamelor, șomerilor;

*** Îndreptarea dezechilibrului privind taxarea redusă a jocurilor de noroc – un cadou inexplicabil, impus fără acordul PSD.

* Eliminarea privilegiilor sfidătoare din bani publici, într-un stat care cere austeritate de la cei mulți, dar tolerează sinecuri și pensii speciale.

* Închiderea portițelor fiscale pentru corporațiile care fac optimizare, nu solidaritate, în timp ce firmele românești sunt stoarse până la os.

Totodată, Mihai Fifor a ținut să precizeze faptul că PSD va cere și va impune ”un acord politic clar, cu termene precise, privind reformele fiscale, cu accent pe: echitate între contribuabili, scăderea poverii pe veniturile mici, măsuri care stimulează investiția, nu doar austeritatea”.

”Ieșirea de la guvernare nu e exclusă. Nu este un scop. Dar este o opțiune reală. Cei care vor sprijinul PSD trebuie să respecte PSD. Nu acceptăm rolul de figurant într-o piesă scrisă de alții. Nu suntem acolo pentru a gira decizii luate în afara oricărui cadru politic convenit”, a avertizat Mihai Fifor.

Sursa: Realitatea Din PSD