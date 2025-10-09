Ministerul Sănătății a revizuit lista medicamentelor care conțin substanțe stupefiante, cele care pot face ca testele antidrog aplicate șoferilor să iasă pozitive.

Pe această listă apar medicamente folosite des pentru răceală, gripă sau dureri. Unele dintre ele au compuși ce pot declanșa rezultate fals pozitive la testele rapide antidrog.

Printre acestea se regăsesc paracetamolul, Brufen Plus, Diazepam sau fentanil, medicament care se afla deja în evidențele oficiale. Substanțele respective se găsesc în multe siropuri, comprimate sau plicuri pentru viroze respiratorii și sunt interpretate de aparatele de testare ca droguri.

Problema este că și analizele de laborator din prima etapă pot confirma prezența acestor compuși, deși provin din tratamente legale. În astfel de cazuri, permisul de conducere se suspendă automat, iar șoferul trebuie să aștepte rezultatele finale, proces care poate dura chiar și trei luni.

Un alt detaliu important este semnul de avertizare. Medicamentele cu risc de a afecta reflexele sau capacitatea de concentrare au pe ambalaj un triunghi roșu vizibil.

Specialiștii recomandă ca fiecare pacient să citească atent prospectul și să respecte dozele indicate, pentru a evita situațiile neplăcute.