Locatarii blocului afectat de explozia din Rahova pot reveni în apartamente, însă nu vor beneficia imediat de utilități, anunță Prefectul Capitalei, Andrei Nistor. Decizia de a permite revenirea a fost luată după finalizarea parțială a anchetei, excluzând scara în care s-a produs explozia directă, care rămâne sigilată. Acolo, accesul rămâne interzis până la finalizarea investigațiilor.

Potrivit prefectului, furnizarea utilităților precum gaze, curent, apă și termoficare a fost oprită imediat după incident, iar reluarea acestora se face gradual. Totuși, pentru a restabili furnizarea gazelor, este nevoie ca locatarii să fie prezenți în apartamente, din cauza verificărilor obligatorii pentru eventuale scurgeri.

Prefectul a mai precizat că, deși locatarii pot reveni în case, este probabil să nu poată rămâne peste noapte din cauza lipsei utilităților, iar furnizorii vor interveni prompt pentru remediere.

„În primul rând, noi ne-am dori ca locatarii să revină mai devreme. Nu a fost posibil pentru că nu era finalizată ancheta la fața locului, ancheta continuă, dar nu mai este o problemă în celelalte scări. Scara cu explozia, unde a fost explozia direct, va fi în continuare sigilată.

Pentru că anchetatorii ne-au dat voie, locuitorii pot reveni începând de astăzi, etapizat. Aceștia vor fi contactați fiecare și fiecare scară este programată începând de acum de la 09:00 până la 15:00, ar trebui ca toată lumea să poată reveni în locuințe. Urmează în perioada următoare să fie și furnizarea de utilități reluată.

Trebuia să se întâmple deja, însă de exemplu, în cazul Distrigaz, este necesar ca locuitorii să fie în apartament pentru a fi reluată furnizarea. În celelalte locuri unde fusese sistată, au apărut probleme de scurgeri de gaze și de aceea și aici trebuie ca locuitorii să fie în apartamente”, a declarat prefectul Capitalei.

La momentul producerii exploziei au fost oprite absolut toate utilitățile gaze, curent, apă, termoficare. Acestea au fost reluate ușor, ușor, inclusiv ieri am avut o discuție în grupul de comise de situații urgență pe partea de furnizare de energie electrică. Era a fost o mică neînțelegere pe care am rezolvat-o și furnizorul va trebui să le ia cât mai curând.

Ține de fiecare locatar, evident, dar cel mai probabil nu vor putea rămâne din această seară în locuințe pentru că nu au toate utilitățile reluate”, a declarat Andrei Nistor la un post TV.

Ancheta privind cauza exploziei continua, cu percheziții în opt locații din București, Ilfov, Prahova și Teleorman, inclusiv sediul Distrigaz.

Șase persoane urmează să fie audiate la Parchet, iar expertiza tehnică este așteptată pentru a stabili clar motivul exploziei.

Evenimentul tragic din 17 octombrie a avut ca efect trei victime și 15 răniți.

