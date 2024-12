Marcel Ciolacu a răbufnit după ce a anunțat că PSD iese de la negocierile pentru formarea noului Guvern, spunând că așteaptă ca luni să voteze un guvern de dreapta.

Social-democraţii vor vota „fără niciun fel de reţinere” un guvern de dreapta în Parlament, „nu neapărat din dragoste”, ci pentru că România are nevoie de stabilitate politică, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu.

„Se vorbeşte în ultimele zile foarte mult de situaţia economică a României. După cum am văzut şi anunţurile organismelor financiare internaţionale, ele se referă la stabilitatea politică, nu neapărat la cifrele brute, care sunt, în acest moment, negociate cu Uniunea Europeană, având o traiectorie de reducere a deficitului pe 7 ani. Deci România este stabilă din acest punct de vedere, dar faptul că nu s-a reuşit într-un termen şi mai scurt să fie o coaliţie de guvernare şi faptul că nu vom avea buget de stat până la sfârşitul anului a dus la această îngrijorare. Şi vom vedea, în zilele următoare, cum vor reuşi cele trei partide de dreapta, care au mai fost la guvernare, să termine negocierile. Şi aşa cum am anunţat, deja, public, PSD va vota acest guvern de dreapta, nu neapărat din dragoste de cineva, dar trebuie să fim cred că, din nou, maturii din cameră. România are nevoie de o stabilitate politică, care va duce, din nou, şi la o stabilitate economică”, a declarat Marcel Ciolacu.

El a subliniat că social-democraţii şi-au dorit realizarea unei coaliţii pro-europene, dar a acuzat atacurile la adresa PSD lansate din partea unora din partenerii de discuţii.

„Am făcut apel la responsabilitate în faţa colegilor mei, fiindcă am văzut că, totuşi, românii, chiar împărţind, aşa, puterea, putem toate partidele pro-europene, inclusiv USR, să avem o majoritate confortabilă şi să ne întoarcem la responsabilitatea guvernării. A început, prima oară, USR să facă acest balet, ţinând cont că urmează nişte alegeri prezidenţiale. Eu vă spun deschis, cel puţin, după ce stai la masă ore în şir, zile în şir, unii dintre partenerii cu care stai la masă să posteze că se murdăreşte de PSD, dar asta este, trebuie să facă cu PSD-ul guvernare, eu în acest film nu vreau să mai fiu. Eu cred că şi colegii mei, mai ales că am vorbit cu mulţi înainte de a lua această decizie, nu pot să mai accepte această atitudine, dar fiind responsabili vom vota în Parlament un guvern de dreapta, fără nicio reţinere. Invităm… poate luni este cel mai bine, e o zi foarte bună să votăm viitorul guvern format din PNL, USR, UDMR – de fapt, e o revenire a guvernului de dreapta. Poate de această dată vor reuşi măcar să se ridice cât de cât la nivelul actului de guvernare din ultima perioadă, din ultimii trei ani de zile, incluzând aici şi pe primul ministru Nicolae Ciucă şi pe primul ministru Marcel Ciolacu”, a afirmat liderul PSD.

