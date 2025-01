Astăzi are loc cea mai mare manifestație a începutului de an. În doar câteva ore, mii de români se vor prinde în hora unirii neamului românesc, alături de președintele ales, Călin Georgescu. Este un gest de unitate, într-o zi de sărbătoare pentru români. Este și un semnal important pentru politicienii care ne conduc și care au dezbinat țara în momente-cheie.

La ora 13.00 este asteptat sa inceapa evenimentul. Realitatea PLUS se afla, vineri dimineata, la statuia Eroilor Militari Romani cazuti la datorie, acolo unde Calin Georgescu ii asteapta pe toti romanii care vor sa participe la eveniment.

Vineri dimineata, la ora 7.00, oamenii incepeau deja sa soseasca in Parcul Tineretului.

„Am plecat de la 11.30 din Vaslui si am ajuns 5.30 in Bucuresti cu ganduri de pace, ganduri bune; sa imi vad prietenii pe care ii am, sa il vad pe dl. Calin, sa facem o hora si voie buna”, a declarat un roman sosit inca de la primele ore ale diminetii in parcul din Capitala.

Intrebat de ce a ales sa vina tocmai la Bucuresti pentru a sarbatori Mica Unire, acesta a raspuns: „Daca venea dl. Calin la Iasi, ma duceam la Iasi. Asa am venit eu la Bucuresti”.

Romanul a spus, de asemenea, ca are de gand sa ramana in Capitala cat va fi nevoie, mentionand ca nu se simte obosit. „Duc (oboseala – n.r.)”, a mai spus acesta.

Sursa: Newsinn