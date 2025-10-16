Marius Tucă spune că românii nu vor război și toată discuția despre mobilizare e doar o sperietoare a puterii.

Jurnalistul chiar îl somează pe Ilie Bolojan să meargă el la război dacă vrea și să lase românii în pace cu propaganda mincinoasă.

Marius Tucă: „Nu s-a dovedit că dronele căzute erau rusești!”

„După ce au fost anulate alegerile, au fost scoși din cursă acei candidați care nu aveau ce să caute. A început sperietoarea cu vin rușii și asta s-a făcut de la nivelul Uniunii Europene la nivelul țărilor din Uniunea Europeană. Vin rușii, vin rușii, vin rușii în fiecare zi! Lumea a stat pe la ferestre, a stat în fața blocului… a văzut că nu vin rușii.

A început atacul dronelor, pentru că dacă tot nu veneau rușii, veneau dronele lor. Ăsta a fost pasul următor în a speria populația, în a o pregăti pentru înarmare, pentru a o pregăti pentru război pentru care nu știm cine poate să-l ducă. Singura țară, partenerul nostru strategic, Statele Unite ale Americii, este singura țară care poate să ofere garanții de securitate, din punctul meu de vedere…mai ales României și țărilor mici. După ce au fost cu dronele, nu s-a găsit nicio dovadă, nu s-a dovedit că dronele alea erau rusești sau erau de altă natură. Atunci au venit cu următoarea găselniță…cea cu războiul cibernetic.

Să cheme trotinetiștii, nu rezerviștii pentru că ăștia l-au votat pe Nicușor Dan ca președinte al României, ăștia îl vor pe Bolojan ca prim ministru.

Bolojan să își ia trotineta și rucsacul și să se ducă el pe front, să ne lase pe noi în pace!”, a transmis Marius Tucă.