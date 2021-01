Miercuri au fost aleși vicepreședinții Consiliului Județean Mehedinți: Ramona Cupă (PMP) și Ionică Negru (PSD).

Votul a avut loc în cadrul ședinței convocate astăzi.

În cadrul ședinței Consiliului Județean pe care am convocat-o astăzi, au fost aleși vicepreședinții Consiliului Județean Mehedinți. „În urma votului exercitat de consilierii județeni, colegul meu, Ionică Negru, din partea PSD, a obținut 20 voturi și va ocupa funcția de vicepreședinte pentru al doilea mandat. Am avut o foarte bună colaborare în primul mandat, cunoaște foarte bine proiectele pe care le avem în implementare și am convingerea că va contribui semnificativ la bunul mers al lucrurilor în dezvoltarea județului! Îi doresc mult succes și îl felicit pentru funcția în care a fost ales! Mă bucur că Ionică Negru a obținut cel mai mare număr de voturi pentru funcția de vicepreședinte, ceea ce arată că PSD, în Consiliul Județean, are o majoritate consolidată! Cel de-al doilea post de vicepreședinte al Consiliului Județean Mehedinți este Ramona Cupă, din partea PMP, care a obținut un număr de 18 voturi. Este consilier aflat la primul mandat și am speranța că va da un suflu constructiv obiectivelor pe care le avem! Îi doresc mult succes și o felicit pentru noua calitate!”- Aladin Georgescu, președintele CJ Mehedinți

