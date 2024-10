România este pregătită pentru sezonul rece mai bine decât anul trecut în ceea ce priveşte sistemul energetic, astfel că depozitele de gaze naturale au intrat în supra-plin, iar stocul de cărbune este mai mare decât anul trecut în Complexul Energetic Oltenia, a declarat, joi, ministrul de resort, Sebastian Burduja, în cadrul unei conferinţe de specialitate.

În ceea ce priveşte partea de energie electrică, ministrul Energiei a subliniat că „sunt vârfuri de consum în care România va importa” pentru că nu s-a investit în producţie şi „aproape deloc în producţia în bandă”.

„Suntem pregătiţi pentru că, pe toate palierele, pot spune că stăm mai bine chiar decât anul trecut. Gaze avem în depozite 101%, am intrat în supra-plin. Avem un stoc de cărbune important, mai mare decât anul trecut în Complexul Energetic Oltenia. (…). De asemenea, la Electrocentrale Craiova e un stoc acoperitor de cărbune, de lignit, tot de la Complexul Energetic Oltenia. În ceea ce priveşte partea de energie electrică, pe scenariile pe care Dispecerul Energetic Naţional (DEN) le-a estimat, Transelectrica, colegii de la Dispecerul Energetic Naţional, şi în scenariul pesimist şi în cel moderat – sunt vârfuri de consum în care România va importa energie electrică. De ce? Pentru că nu am investit în producţie şi nu am investit aproape deloc în producţia în bandă, drept pentru care vom apela la importuri în aceste intervale orare – şi sperăm să existe condiţii cât mai bune de piaţă şi un preţ cât mai competitiv. a adăugat Burduja, la conferinţa anuală InvestEnergy şi Gala specialiştilor din energie.

În opinia sa, nu este normal să existe o piaţă decuplată a energiei la nivelul Uniunii Europene şi să plătim un preţ mai mare decât alte state din Occident.

„Nu mi se pare normal ca să existe o piaţă decuplată a energiei la nivelul Uniunii Europene, să plătim preţul de cinci, şase, zece ori mai mult decât alte state din Occident. În mod cert este o constrângere a infrastructurii din Austria şi Slovacia de interconectare. Asta se vede pe orice hartă.

Lucrul acesta trebuie spus, îl voi aborda frontal, împreună cu omologii din Grecia şi Bulgaria, la Consiliul miniştrilor din 15 octombrie – şi acolo vom solicita un plan clar asumat de ţările care nu-şi îndeplinesc obligaţiile de interconectare, să ne spună clar când şi le vor îndeplini – şi să vedem dacă pe termen scurt sunt şi alte măsuri care pot fi prelungite, luate pentru a putea asigura un preţ cât mai mic”, a adăugat ministrul Energiei.

Responsabili din domeniul energetic românesc, alături de reprezentanţi ai asociaţiilor de profil, participă, joi, la conferinţa anuală InvestEnergy şi la Gala dedicată specialiştilor din energie, care se desfăşoară sub patronajul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

