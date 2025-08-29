Schema de plafonare pentru gaze naturale rămâne valabilă până în martie anul viitor! Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei care a dat asigurări că prețul gazelor naturale nu va crește în această iarnă și promite că lucrează la o serie de mecanisme prin care să scadă facturile la energie electrică.

”În momentul de față avem prelungită schema de plafonare a gazului până în 21 martie 2026 anul viitor. Ne-am asigurat împreună cu cei de la Transgaz și cu toți operatorii că avem asigurate depozitele pentru iarna anului 2025 spre 2026, că ele sunt umplute la un preț ieftin acum în vară.

Avem peste 80% din depozitele din România pline cu gaz. Suntem peste media Uniunii Europene. Ne pregătim pentru perioada în care ieșim din schema de plafonare.

România are foarte mult gaz, iar din 2027 va putea să exploateze și zăcămintele din Marea Neagră, din Neptun Deep, și din județul Buzău, ceea ce va face să avem unele dintre cele mai mici prețuri la gaz din toată Uniunea Europeană. Folosim acel gaz ca să facem energie electrică ieftină pentru următorii 60 de ani de acum înainte.

În această iarnă nu o să crească prețurile la gaz 100%. La energia electrică avem aceste mecanisme care ar trebui să reducă oarecum în perioada următoare, să echilibreze piața, să mai reducă costul energiei electrice”, a declarat ministrul Energiei.