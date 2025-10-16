Coaliția și guvernul Bolojan sunt din nou în impas, după ce modificarea OUG care impune o serie de măsuri de austeritate dure în administrația locală a fost amânată cu o săptămână. Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Ene Dogiou, a confirmat acest lucru, dar a precizat că n-a fost vorba de neînțelegeri în Coaliție și nici de o „ședință cu țipete”.

Într-un briefing de presă, Dogioiu a afirmat că discutarea și adoptarea modificărilor la OUG 62 au fost amânate pentru că modificările propuse de către Asociația Municipiilor au ajuns „seara (miercuri – n.r.), destul de târziu”.

Aceasta a mai precizat că o serie de documentul conțin prevederi neclare.

Printre măsurile controversate s-ar fi numărat impunerea unor memorandumuri pentru diverse cheltuieli, inclusiv taxe de timbru, iar miniștrii Culturii și Dezvoltării au intervenit pentru a corecta unele prevederi.

Adoptarea OUG este așteptată săptămâna viitoare. Între timp, vineri va avea loc o întâlnire de lucru între oficiali din ministerele Justiției, Finanțelor, Dezvoltării și Culturii, pentru clarificarea aspectelor care nu sunt în regulă.

Bolojan și-a pus primarii în cap, inclusiv pe cei din propriul partid

O serie de prevederi din OUG 62 au dus la blocaje grave în administrația locală, de la imposibilitatea de finanțare a unor instituții de cultură până la blocarea emiterii de documente precum certificatele de naștere sau de deces.

Doi dintre cei mai vocali critici ai acestor măsuri au fost edilul PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, și cel liberal din Slatina, Mario de Mezzo. Și primarul PNL din Cavnic a contestat vehement măsurile impuse de Ilie Bolojan.