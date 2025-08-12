Ambasada SUA la Bucureşti a anunțat, marți, o serie de modificări în ceea ce priveşte reînnoirea vizei fără a fi nevoie de interviu, ce se vor aplica începând cu data de 2 septembrie 2025.

Începând cu data de 2 septembrie 2025, doar următoarele categorii de solicitanţi vor fi scutiţi de interviul pentru reînnoirea vizei:

– solicitanţii de vize diplomatice sau oficiale;

– solicitanţii de vize A-1, A-2, C-3 (cu excepţia însoţitorilor sau angajaţilor personali ai funcţionarilor acreditaţi), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 până la NATO-6 sau TECRO E-1;

– solicitanţii care îşi reînnoiesc vizele B-1, B-2, B1/B2 emise cu valabilitate maximă sau permisul de trecere a frontierei (Border Crossing Card pentru cetăţenii mexicani) expirate în ultimele 12 luni şi care aveau vărsta de cel puţin 18 ani la momentul aprobării vizei anterioare. Însă, pentru a fi eligibili pentru o scutire de interviu, această categorie de solicitanţi trebuie să îndeplinească, de asemenea, anumite criterii şi anume: să depună cererea în ţara lor de cetăţenie sau de reşedinţă; să nu li se fi refuzat niciodată o viză (cu excepţia cazului în care un astfel de refuz a fost depăşit sau s-a renunţat la el) şi să nu aibă nicio neeligibilitate aparentă sau potenţială.

Departamentul de Stat atrage atenţia că funcţionarii consulari pot solicita în continuare interviuri în persoană, de la caz la caz, din orice motiv.

Solicitanţilor li se recomandă să consulte site-urile ambasadelor şi consulatelor pentru informaţii mai detaliate cu privire la cerinţele şi procedurile de solicitare a vizelor şi pentru a afla mai multe despre starea de funcţionare şi serviciile ambasadei sau consulatului.

Demersul se înscrie în cadrul politicii administraţiei Trump de sporire a vigilenţei pentru limitarea imigraţiei ilegale. În plus, Statele Unite vor impune vizitatorilor străini să plătească o nouă „taxă de integritate a vizei” de cel puţin 250 de dolari, care se va adăuga la costurile existente pentru solicitarea vizei.

În anul fiscal 2024, SUA au eliberat aproape 11 milioane de vize de non-imigrant, potrivit cifrelor Departamentului de Stat.

La 25 martie 2025, Departamentul american pentru Securitate Internă a anunţat că Guvernul Statelor Unite suspendă pe termen nelimitat includerea României în programul Visa Waiver, pentru a asigura „respectarea cerinţelor stricte de securitate” impuse de program.