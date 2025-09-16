Călin Georgescu urmează să fie judecat într-un nou dosar, în care este acuzat de complicitate la instigare la răsturnarea ordinii constituționale, potrivit surselor Realitatea PLUS. În urma acestei decizii, Nicușor Dan a avut o primă reacție în mediul online.

Rechizitoriul ar fi fost finalizat și urmează să fie trimis spre judecare la Curtea de Apel București.

Dosarul ridică numeroase semne de întrebare, având în vedere gravitatea acuzațiilor formulate. Coincidență sau nu, informația apare chiar în ziua în care Parchetul General a anunțat o conferință de presă dedicată acțiunilor împotriva războiului hibrid.

Declarația lui Nicușor Dan

În acest context, președintele României, Nicușor Dan, a reacționat printr-un mesaj în care a subliniat importanța anchetei Parchetului General privind acțiunile de dezinformare și influență externă asupra societății românești.

„Cercetarea prezentată azi de Procurorul General reprezintă o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani și a influențării substanțiale a alegerilor prezidențiale din 2024.

Pentru că este o chestiune de siguranță națională, invit media să cerceteze în continuare faptele pe care parchetul le-a putut face publice și să le prezinte publicului.

Pentru că este o chestiune care a afectat coeziunea socială, îi invit pe toți românii să se informeze cu privire la ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 și în ultimii ani în spațiul comunicațional românesc.

Felicit Parchetul General pentru cercetarea prezentată azi, păstrându-mi criticile pe care le-am exprimat de-a lungul timpului asupra activității lor generale.”, a transmis Nicușor Dan în mediul online.