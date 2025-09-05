Vacanța de vară se încheie cu amintiri de neuitat pentru 100 de copii din medii vulnerabile, beneficiari ai programelor Organizației Umanitare CONCORDIA, care între 4 și 8 septembrie participă la o tabără pe litoral, în stațiunile Jupiter și Neptun. Inițiativa face parte din proiectele de responsabilitate socială ale Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).

Copiii se bucură de cazare în regim all inclusive la hotelurile Recif Neptun și Tismana All Inclusive Family Club Jupiter, dar și de un program bogat de activități educative și recreative. Printre acestea se numără: aventuri în Paradis Land Neptun, tur ghidat la Cetatea Histria, ateliere creative la La Colibe Corbu și Moara Veche, descoperirea centrului vechi al Constanței.

„Organizăm cu mare bucurie o nouă tabără la mare pentru copiii cu posibilități materiale reduse, cu speranța că timpul petrecut aici le aduce energie și amintiri frumoase pentru noul an școlar”, a declarat Alin Burcea, președintele ANAT.

La rândul său, Aurelian Marin, prim-vicepreședinte ANAT, a subliniat importanța diversității activităților: „Îi implicăm pe copii în programe de divertisment și excursii, pentru ca experiența lor să fie una complexă și memorabilă.”

Pentru CONCORDIA, parteneriatul are o valoare aparte. „O tabără înseamnă mult mai mult decât câteva zile la mare, pentru mulți dintre copiii noștri este prima dată când văd marea. ANAT aduce o schimbare reală în viețile lor”, a spus Nicoleta Golai, director adjunct al organizației.

Fondată în 1991, Organizația Umanitară CONCORDIA sprijină copii, tineri și familii aflate în dificultate, prin programe sociale și educaționale, formare profesională și servicii de integrare socio-profesională.

Tabăra de la mare completează astfel șirul inițiativelor ANAT dedicate copiilor defavorizați și arată cum parteneriatele dintre mediul privat și organizațiile umanitare pot aduce bucurie, speranță și șansa la normalitate.