OMV Petrom a finalizat achiziţia participaţiei de 50% în proiectul fotovoltaic Gabare, dezvoltat de Enery în Bulgaria, a anunţat compania, printr-un comunicat.

Tranzacţia, anunţată în iunie 2025, marchează un pas important în extinderea regională a OMV Petrom şi în consolidarea portofoliului acesteia de energie regenerabilă.

Situat în Gabare, regiunea Byala Slatina, proiectul are o capacitate estimată de 400 MW având o producţie anuală de electricitate estimată la 0,6 TWh, ceea ce îl face unul dintre cele mai mari proiecte fotovoltaice din Bulgaria. Acesta va fi echipat cu sisteme tracker pentru maximizarea producţiei de electricitate.

Ca parte a cadrului investiţional, OMV Petrom şi compania de proiect vor semna un contract de tip PPA pe termen lung, prin care OMV Petrom va achiziţiona 50% din producţia viitoare a parcului solar. În plus, partenerii iau în considerare dezvoltarea unui sistem de stocare a energiei în baterii, cu o capacitate de până la 600 MWh, pentru a susţine flexibilitatea şi stabilitatea reţelei, se precizează în comunicat.

‘Ne extindem prezenţa regională şi contribuim la tranziţia energetică prin investiţii în proiecte solare de anvergură. Parteneriatul cu Enery reflectă angajamentul nostru pentru un viitor sustenabil’, a declarat Franck Neel, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru activitatea de Gaze şi Energie, citat în comunicat.

Prin acest parteneriat, OMV Petrom împreună cu Enery intenţionează să investească până în 2027 aproximativ 200 milioane de euro, inclusiv prin finanţare externă.

Decizia finală de investiţie este planificată să fie luată în T1/26, iar începerea operaţiunilor comerciale este estimată pentru 2027.

OMV Petrom operează o reţea de 93 de staţii de alimentare în Bulgaria, iar din 2024, compania comercializează gaze naturale clienţilor non-casnici din Bulgaria prin filiala sa locală.

După descoperirea de succes a gazelor naturale în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră, proiectul fiind în prezent în dezvoltare, OMV Petrom explorează acum potenţialul gazelor naturale în Bulgaria, în perimetrul Han Asparuh, cu planuri de a începe forajul de explorare în 2025.

OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de aproximativ 40 milioane bep în 2024. La sfârşitul anului 2024, acţionarii români deţineau peste 44% din acţiuni (din care statul român, prin Ministerul Energiei, deţine 20,7%, iar 23,7% sunt deţinute de fondurile de pensii din România, la care se adaugă aproape 500.000 de investitori individuali şi alte entităţi româneşti). OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deţine 51,2% din acţiunile OMV Petrom, iar restul de 4,5% sunt deţinute de alţi investitori străini. Din totalul acţiunilor OMV Petrom, 28,1% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti.

AGERPRES