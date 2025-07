OMV Petrom a înregistrat în primul semestru din 2025 un profit net de 2,088 miliarde lei, în scădere cu 21% față de cel de 2,628 miliarde lei din perioada similară a anului trecut, conform datelor financiare transmise, joi, Bursei de Valori București.

În trimestrul al doilea al acestui an, profitul net s-a cifrat la 1,019 miliarde lei, în scădere cu 17% comparativ cu profitul din aceeași perioadă din 2024.

‘Performanța noastră semestrială a fost afectată de prețurile volatile și mai scăzute ale țițeiului, în timp ce reviziile planificate ale activelor cheie în toate segmentele de activitate au afectat temporar volumele de producție în al doilea trimestru. Activitatea de Gaze și Energie a rămas foarte reglementată, ceea ce a dus la un rezultat negativ al acestui segment. Rezultatul nostru din exploatare CCA excluzând elementele speciale a scăzut cu 22% față de anul precedent, la 2,5 miliarde de lei, în timp ce contribuția noastră la bugetul de stat a fost la un nivel ridicat, de aproape 8 miliarde de lei. În plus, în iunie, am început să plătim dividendele de bază’, a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom, citată într-un comunicat al companiei.

În primele șase luni din 2025, valoarea veniturilor din vânzări consolidate, de 17,027 miliarde lei, a scăzut ușor, cu 1%, comparativ cu Semestrul I 2024, influențată negativ de prețuri și volume mai mici aferente vânzărilor de produse petroliere, în mare parte contrabalansate de prețuri și volume mai mari aferente vânzărilor de energie electrică și de gaze naturale.

Vânzările din segmentul Rafinare și Marketing au reprezentat 67% din totalul vânzărilor consolidate, cele din segmentul Gaze și Energie au reprezentat 33%, în timp ce vânzările din segmentul Explorare și Producție au reprezentat doar 0,2% (vânzările din Explorare și Producție fiind, în mare parte, vânzări în interiorul Grupului, nu către terți).

Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale de 2,451 miliarde lei a scăzut comparativ cu 3,147 miliarde lei în primele șase luni din 2024, din cauza contribuțiilor mai mici din toate segmentele de activitate.

‘Contribuția negativă din segmentul Gaze și Energie a reflectat și schimbările legislative în vigoare de la 1 aprilie 2024, care au determinat marje mai mici la energia electrică. Contribuția scăzută a segmentului Rafinare și Marketing a fost cauzată în principal de o utilizare mai redusă a rafinăriei și de marje de rafinare mai mici, în timp ce contribuția mai mică a segmentului de Explorare și Producție a fost determinată în principal de volume mai mici aferente vânzărilor de hidrocarburi. Rezultatul a reflectat, de asemenea, o ușoară creștere a achizițiilor, determinată în mare parte de achiziții mai mari de energie electrică și gaze naturale, parțial contrabalansate de achiziții mai mici de produse petroliere și țiței importat. ‘, se menționează în raportul transmis BVB.

Profitul net CCA excluzând elementele speciale atribuibil acționarilor societății-mama a fost de 2,283 miliarde lei.

Rezultatul din exploatare a scăzut la valoarea de 2,196 miliarde lei, comparativ cu 3,020 miliarde lei în S1 2024, în principal că urmare a evoluției condițiilor de piață și a cadrului de reglementare.

Rezultatul financiar net a fost un câștig de 255 milioane, mai mare comparativ cu 113 milioane lei în primul semestru al anului trecut, în principal datorită veniturilor din dobânzi ca urmare a unui rezultat favorabil dintr-un litigiu.

Profitul înainte de impozitare a fost de 2,451 miliarde lei (3,132 miliarde lei în S1 2024). Impozitul pe profit s-a ridicat la 363 milioane lei, în timp ce rata efectivă a impozitului pe profit a fost de 15%. Profitul net atribuibil acționarilor societății-mama a fost de 2,088 miliarde lei.

Fluxul de trezorerie din activitățile de exploatare a crescut la 4,676 miliarde lei, comparativ cu 4,044 miliarde lei în perioada ianuarie-iunie 2024, explicat în principal prin plata contribuției de solidaritate pe țițeiul rafinat aferent anului 2023 în S1 2024 și prin evoluția favorabilă a modificărilor capitalului circulant net, parțial contrabalansată de un rezultat din exploatare mai mic.

Investițiile au însumat 3,315 miliarde lei în, fiind cu 37% mai mari față de primul semestru din 2024 (2,415 miliarde lei), din care investițiile organice au totalizat 3,266 miliarde lei. Investițiile din segmentul Explorare și Producție au fost în valoare de 2,424 miliarde lei, investițiile din Rafinare și Marketing 740 milioane lei, în timp ce investițiile din Gaze și Energie au însumat 120 milioane lei.

‘În prima jumătate a anului, am avut investiții record de 3,3 miliarde lei, cu aproape 40% mai mari față de perioada similară a anului trecut. Acestea ne-au permis să progresăm în proiecte cheie precum Neptun Deep, energie regenerabilă și biocombustibili. De asemenea, am continuat să investim în activitățile noastre tradiționale de Explorare și Producție și am continuat să ne extindem amprenta în regiune, mai precis în Bulgaria.(…) Pentru 2025 avem un plan de investiții record, de circa 8,6 miliarde de lei, care necesită un cadru de reglementare și fiscal predictibil și competitiv. În contextul unui mediu de piață cu provocări, rămânem concentrați pe disciplina strictă a costurilor și excelența operațională, pentru a oferi valoare pe termen lung tuturor părților interesate’, a subliniat Christina Verchere.

AGERPRES