În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, se desfășoară mai multe acțiuni, la nivel național, pentru combaterea infracțiunilor economico – financiare, la regimul armelor și al faptelor de natură judiciară.

Polițiștii, sub supravegherea procurorilor de caz, efectuează 211 percheziții domiciliare, în cadrul unor acțiuni operative, pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale și protejarea comunității de activitățile ilegale.

Activitățile sunt efectuate în cadrul unor dosare penale în care se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, contrafacere, evaziune fiscală, delapidare, deturnare de fonduri, abuz în serviciu, contrabandă, falsificare de instrumente oficiale, fals material în înscrisuri oficiale, abuz de încredere, infracțiuni prevăzute de Codul Fiscal, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, contrabandă calificată, fals informatic, violarea vieții private, camătă, furt calificat, deținerea sau folosirea la pescuit de către persoane neautorizate a setcilor, năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârșelor, vintirelor, precum și a altor tipuri de unelte de pescuit comercial, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și infracțiuni la regimul silvic.

Acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal.

Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză.

Activitățile de astăzi se desfășoară în contextul măsurilor luate la nivelul Poliției Române, pentru combaterea infracționalității de orice fel.

Sursa: realitatea.net