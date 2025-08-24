Zi importantă pentru al doilea pachet de măsuri de austeritate. Deși Coaliția ar fi trebuit să finalizeze documentul astăzi, surse citate de Realitatea Plus susțin că acesta ar putea fi gata abia luni. În acest caz, ședința de Guvern ar fi reprogramată pentru zilele următoare.

Miercuri sau joi ar putea ajunge proiectul și în plenul reunit al Parlamentului pentru asumarea răspunderii. Până în prezent, din pachet fac parte reforma pensiilor speciale, cea a administrației locale, cea a sănătății și interzicerea cumulului pensie-salariu la stat.

Potrivit unor surse politice citate de Realitatea Plus, se va lucra inclusiv duminică pentru integrarea în pachet a tuturor actelor normative necesare punerii în aplicare a măsurilor anunțate.

Principale puncte ale pachetului, cu impact major asupra populatiei:

Reforma pensiilor speciale – Se urmărește recalibrarea pensiilor speciale, prin creșterea vârstei de pensionare, în paralel cu o reevaluare a formulei de calcul.

Reforma administrației publice locale – Se preconizează reducerea cu aproximativ 40.000 de posturi din aparatul administrativ, în scopul eficientizării cheltuielilor și restructurării instituțiilor.

Interzicerea cumulului pensie-salariu – Măsura ar viza interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public, cu excepții limitate, pentru a evita dublarea veniturilor din fonduri bugetare.

Reforma în sistemul de sănătate – Sunt propuse schimbări structurale care vizează managementul spitalelor, digitalizarea serviciilor și optimizarea cheltuielilor.

Pe lângă aceste măsuri, este posibil ca la recomandarea partidelor să apară și alte propuneri, cum ar fi suprataxarea companiilor, dorită de PSD. Deși nu este confirmată oficial, surse politice susțin că o formă de taxare suplimentară a marilor companii ar putea fi inclusă în acest pachet, ca măsură complementară de echilibrare a bugetului.

Procedura de adoptare

Guvernul intenționează să adopte acest pachet prin asumarea răspunderii în Parlament, o procedură care permite trecerea rapidă a legislației, dar care implică riscuri politice majore. O moțiune de cenzură ar putea fi depusă de opoziție, însă până acum, majoritatea parlamentară pare să susțină demersul.

Reacții și implicații