Aglomerația și oboseala și-au spus cuvântul în rândul pelerinilor de la Iași: 36 de persoane au fost evaluate de echipajele medicale, iar 10 dintre ele au fost transportate la spitale din municipiu, cu crize comițiale, probleme de tensiune sau diverse traumatisme.

36 pelerini au fost evaluați în punctele de prim ajutor, cinci dintre ei fiind dirijați în UPU de la Spitalul de Neurochirurgie, după ce au suferit crize comițiale, iar cinci au ajuns în UPU de la Spitalul ”Sf. Spiridon”, din cauza unor probleme cu tensiunea, pentru sincope, patologii pancreatice, traumatisme toraco-abdominale, informează duminică coordonatorul UPU-SMURD Iași, dr. Diana Cimpoeșu. De asemenea, patru persoane au refuzat transportul la spital, a mai transmis medicul.

În prezent, peste 20.000 de persoane stau la un rând de peste cinci kilometri pentru a se închina la moaștele Sf. Parascheva, care este sărbătorită de creștinii ortodocși pe 14 octombrie, timpul de așteptare fiind de peste 12 ore.

De la începerea pelerinajului, 8 octombrie, peste 110.000 pelerini s-au rugat la racla Sf. Parascheva, care a fost scoasă din Catedrala Mitropolitană și depusă spre închinare într-un baldachin special amenajat în Curtea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

În preajma zilei de 14 octombrie, când se sărbătorește hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, Iașiul devine cel mai mare centru de pelerinaj din țară și unul dintre cele mai mari din Europa. La moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, dar și la cele ale sfinților aduși în pelerinaj special cu această ocazie vin să se închine atât credincioși ortodocși, cât și romano-catolici din țară și din străinătate.

În această perioadă, jandarmii, polițiștii, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași asigură măsurile specifice pe linie de ordine și siguranță publică la acest eveniment, de prevenire și combatere a faptelor antisociale, acordarea de sprijin persoanelor cu probleme medicale, prevenirea aglomerărilor sau a oricăror incidente ce pot perturba buna desfășurare a pelerinajului, a menționat sursa citată.