Un incendiu violent a izbucnit, marți seara, în apartamentul unei femei din Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, cel mai probabil din cauza unei acumulări de gaze, care ar fi provocat și o mică explozie. În urma acestuia, peste 40 de locatari au fost evacuați.

Vecinii spun că proprietarii obișnuiau să adune foarte multe haine în apartament, care au luat foc, degajând un fum dens, ce a cuprins casa scării. Până la sosirea echipajelor de pompieri, locatarii au părăsit imobilul, întrucât fumul dens făcea respiraţia dificilă, menționează Rador.

Potrivit vecinilor, apartamentul celor doi prezenta condiţii insalubre şi ar fi devenit un posibil focar de infecţie. Intervenția pompierilor a fost extrem de dificilă, din cauza cantității mari de îmbrăcăminte depozitate în camere. Militarii confirmă că incendiul ar fi fost declanșat de o explozie provocată de o acumulare de gaze.