Acasă Politica PNL ÎL SUSȚINE NECONDIȚIONAT PE NICUȘOR DAN ÎN TURUL 2 – SURSE Politica PNL ÎL SUSȚINE NECONDIȚIONAT PE NICUȘOR DAN ÎN TURUL 2 – SURSE De către Realitatea de Mehedinti - 05/05/2025 Liderii PNL au votat pentru susținerea necondiționat a lui Nicușor Dan în turul 2, potrivit surselor citate de Realitatea Plus. Decizia a fost luată în ședința conduceri liberale. Știre în curs de actualizare. ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR ILIE BOLOJAN NUMEȘTE PREMIERUL INTERIMAR MARȚI, DUPĂ DEMISIA LUI MARCEL CIOLACU GEORGE SIMION, INTERVIU DE IMPACT CU STEVE BANNON: „I-AM SPULBERAT PE GLOBALIȘTI DIN ROMÂNIA. REVOLUȚIA CONSERVATOARE VA ÎNVINGE” PSD IESE DE LA GUVERNARE, DECIZIA PRIVIND ȘEFIA PARTIDULUI, AMÂNATĂ – SURSE DANIEL DAVID ESTE PROPUNEREA DE PREMIER INTERIMAR A PNL DUPĂ DEMISIA LUI MARCEL CIOLACU DIN FRUNTEA GUVERNULUI BREAKING. CIOLACU ȘI-A DEPUS MANDATUL DE PREMIER ÎN FAȚA COALIȚIEI PSD SE REUNEȘTE ÎN ȘEDINȚĂ LA ORA 17:00; SE DISCUTĂ DESPRE REZULTATUL ALEGERILOR PREZIDENȚIALE DOMINIC FRITZ: ROMÂNIA ESTE ÎNTR-UN PERICOL EXTREM DE MARE. VOM VOTA ASTĂZI FORMAL SPRIJINIREA LUI NICUȘOR DAN KELEMEN HUNOR: O VICTORIE A LUI GEORGE SIMION AR FI TRAGICĂ PENTRU COMUNITATEA MAGHIARĂ CRIN ANTONESCU: ÎMI PARE RĂU CĂ AM EŞUAT ÎN ARITMETICA POLITICĂ TREI NUME GRELE L-AR PUTEA ÎNLOCUI PE MARCEL CIOLACU. CINE PREIA ȘEFIA PSD – SURSE