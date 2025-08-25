Poliţiştii de la Inspectoratele teritoriale ale Poliţiei de Frontieră au depistat, la graniţa cu Ucraina, peste 5.400 de cetăţeni din ţara vecină care au trecut ilegal frontiera în România, în primele şapte luni ale acestui an.

Potrivit autorităților, numărul este mai mic decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, când au fost depistate peste 7.680 de persoane.

„Cetăţenii ucraineni ajunşi în România în acest mod beneficiază de un regim juridic special, adaptat situaţiei generate de războiul din ţara vecină. În locul procedurilor obişnuite aplicate pentru trecerea ilegală a frontierei, aceştia pot solicita mecanismele existente pentru protecţie, principalul instrument fiind protecţia temporară, reglementată la nivelul Uniunii Europene şi aplicată şi în România”, se arată într-un comunicat al Poliției de Frontieră citat de Agerpres.

Totodată, poliţiştii de frontieră au depistat însă şi cazuri care vizează traficul de migranţi.

„În trei astfel de cazuri, cetăţeni ucraineni care au avut rol de călăuze au fost arestaţi preventiv pentru trafic de migranţi. Un exemplu semnificativ este cel din luna iulie, când poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Valea Vişeului au descoperit cinci cetăţeni ucraineni care au traversat Munţii Maramureşului. Printre ei se afla un tânăr de 23 de ani, deja beneficiar al protecţiei temporare în România, care avea rolul de călăuză. Acesta a fost reţinut şi arestat preventiv pentru 30 de zile”, se menţionează în comunicat.

Munții Maramușelui, un traseu dificil pentru reugiații ucraineni

În colaborare cu lucrătorii Salvamont şi cei ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, poliţiştii de frontieră intervin frecvent pentru a acorda primul ajutor şi pentru a salva vieţi, având în vedere condiţiile dificile din zona montană.

„De la începutul anului, au fost sprijiniţi peste 150 de cetăţeni ucraineni aflaţi în pericol de epuizare, hipotermie sau accidente”, a indicat IGPF.

Gestionarea situaţiei de la frontiera cu Ucraina se face în sistem integrat, împreună cu Inspectoratul General pentru Imigrări, autorităţile judeţene, precum și numeroase organizaţii nonguvernamentale şi voluntari, care oferă cazare, hrană, asistenţă medicală şi sprijin psihologic.