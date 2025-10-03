Manevrele navelor maritime și fluviale din porturile Midia, Mangalia, Constanța Sud și Constanța Nord au fost suspendate temporar, din cauza vântului puternic care afectează litoralul românesc.

Regiunea se află sub avertizare cod portocaliu de vânt, valabilă până vineri noapte. Meteorologii prognozează rafale de 70 – 90 km/h în județele Constanța și Tulcea, dar și în alte șapte județe din sud-estul țării, inclusiv în București.

Autoritățile portuare monitorizează permanent evoluția condițiilor meteo și recomandă prudență tuturor transportatorilor și navigatorilor, pentru a evita incidentele cauzate de vremea severă.

Sursa: Realitatea de Constanta

Articolul precedentGEORGE SIMION, ANUNȚ EXPLOZIV LA REALITATEA PLUS: PREZINTĂ RAPORTUL AUR DESPRE ALEGERI. DOCUMENTUL AR PUTEA GENERA SUSPENDAREA PREȘEDINTELUI
Articolul următorIGSU: 27 DE LOCALITĂȚI DIN 7 JUDEȚE ȘI CAPITALA, AFECTATE DE FURTUNI ȘI INUNDAȚII | VIDEO
Realitatea de Mehedinti

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR