Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă a avut o vizită de lucru la angajatori majori din Județul Mehedinți.

„Potențialul economic al județului Mehedinți poate fi deblocat doar prin dezvoltarea adusă de o administrație PNL. Și aici se poate aplica metoda liberală ce presupune parteneriatul dintre autorități și mediul privat, cheltuirea eficientă a fondurilor europene și atragerea de investiții.

În cele trei fabrici pe care le-am vizitat azi în Drobeta-Turnu Severin, am văzut că Mehedinți are perspective solide de creștere economică. Combinatul de Celuloză și Hârtie este singurul din România care realizează acest tip de producție. Este păcat că importăm celuloză, când am putea să producem mai multă în țară, așa cum se face deja la această fabrică repornită în 2016.

Am mai vizitat alți doi angajatori majori din județ, Sumitomo Bornese și LBL Silver, care demonstrează că în Mehedinți pot funcționa afaceri profitabile, care să facă export și să creeze locuri de muncă.”, Nicolae Ionel Ciucă, președintele PNL.