Guvernul a declarat drept proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale proiectul privind instalarea unei noi unități de comprimare a unui sistem de filtrare, separare și a unui sistem de răcire a gazelor în stația Jupa, dar și construirea conductei Recaș – Horia.

Obiectivul este creșterea capacității și siguranței transportului de gaze naturale, asigurarea exportului către Ungaria și alimentarea constantă cu gaze a consumatorilor din vestul țării.

Şi proiectul de investiții privind amplificarea stațiilor de comprimare Podișor și Bibești a fost declarat tot de interes național, un proiect care va susține alimentarea centralelor electrice din zonă, dar și a consumatorilor industriali și locali și care face parte dintr-un program mai amplu de investiții al companiei Transgaz, de 3,4 miliarde de euro pentru următorii 10 ani.

Administrația Biosfera „Delta Dunării” trece în subordinea Comisariatului Județean de Mediu Tulcea

Garda Naţională de Mediu va fi reorganizată prin desființarea Comisariatului Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, urmând să fie creat un compartiment special în cadrul Comisariatului Județean Tulcea.

Va prelua, totodată, personalul, atribuțiile și activitatea comisariatului.

Astfel, Garda Națională de Mediu va funcționa la nivel central prin comisariatul general și va avea în subordine 41 de comisariate județene şi Comisariatul Municipiului București.