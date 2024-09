Delegația română din Grupul PPE și eurodeputați din Europa de Est solicită Comisiei Europene măsuri urgente pentru a corecta disfuncționalitățile de pe piața energiei.

„Uniți pentru scăderea prețului la energie! Am cerut explicații Comisiei Europene, prin intermediul unei întrebări semnate de deputații Delegației EPP România și colegi europarlamentari din Bulgaria, Grecia, Croația și Ungaria, pentru disfuncționalitățile de pe piața energiei care au dus, pentru a 4-a lună la rând, la scumpiri nepermise. Am cerut măsuri urgente pentru a combate posibilele urmări dramatice ale acestei perturbări care afectează mai ales Europa de Est. Despre ce convergență vorbim? Adică vorbim doar, sau și facem ceva? Mai ales că aceste dezechilibre sunt exploatate masiv de propaganda pro-rusă, antieuropeană, care subminează la baionetă orice disfuncționalitate din UE. Deci vrem așa: cauzele care stau la baza scumpirilor din țările noastre, ce perspective există și ce măsuri are în vedere Comisia”, scrie Rareș Bogdan.