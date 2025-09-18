Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a explicat pentru Agerpres că în războiul hibrid declanșat împotriva Republicii Moldova, Rusia folosește mai multe entităţi, iar obiectivul este de a semăna neîncredere în instituţii şi în politica de integrare europeană a autorităţilor de la Chişinău.

Victor Chirilă: Se folosesc mai multe instituţii, care nu ar trebui să se implice în astfel de acţiuni, care ar trebui să se conducă de interesele Republicii Moldova.

Mă refer la o parte din biserică, nu toată biserica, Biserica Ortodoxă care este sub Patriarhia Moscovei.

Vedem o îngemănare a unor partide politice – anumite partide politice, pe care nu vreau să le menţionez aici, dar lumea le ştie – cu cercuri criminale, deci lucruri deja documentate de autorităţile noastre, care investighează aceste legături.

Deci, da, este un război total împotriva Republicii Moldova, declanşat nu împotriva autorităţilor actuale, împotriva Republicii Moldova, împotriva societăţii care îşi doreşte să trăiască în libertate în primul rând şi care doreşte să vadă Republica Moldova parte a UE, unde această libertate este asigurată, unde ni se oferă şansa de a construi o societate prosperă, respecând în acelaşi timp drepturile noastre şi demnitatea noastră.