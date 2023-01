Bomba anului 2023 cade în direct la Realitatea

Aflati in exclusivitate culisele tenebroase ale celei mai dezastruoase privatizari facute de statul roman! Cum s-au pus autoritatile in genunchi in fata austriecilor si cum au falimentat industria petrochimica a tarii. Ne-am vandut pe cativa arginti, in timp ce OMV s-a imbogatit cu miliarde si miliarde de euro din resursele Romaniei.

Vedeti pentru prima oara ce au incercat sa ascunda austriecii timp de doua decenii. Credeau ca scapa, dar nimeni nu fuge de bratul lung al legii! Ii demascam pe toti!

Nu ratati cea mai incendiara emisiune TV din ultimii ani, duminica, de la ora 21:00. Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu.