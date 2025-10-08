Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţie Animalelor din Primăria Capitalei a lansat un apel în legătură cu avertizările meteo de precipitaţii abundente, care au intrat în vigoare la această oră în jumătatea de sud-est a ţării.

Proprietarilor de animale li se recomandă, acolo unde este cazul, să le elibereze din lanţuri sau din padocuri pentru a le da şansa să se adăpostească, să identifice din timp zone mai înalte unde pot fi relocate animalele de fermă, iar dacă evacuarea nu este posibilă să elibereze animalele, pentru că poate fi singura lor şansă de supravieţuire.

Şi hidrologii au emis alerte privind riscul ridicat de inundaţii. Un cod roşu este valabil de la această oră pe râurile din Dobrogea, iar cursuri de apă din jumătatea de sud a Moldovei şi din cea mai mare parte a Munteniei sunt sub cod portocaliu.