România a ajuns să importe 60 la sută dintre legume. Prețurile sunt tot mai mari în piețe și, pe deasupra, nici măcar nu sunt din culturile agricultorilor români.

Realitatea de Mehedinti

