14 pagini!! Atât de stufoasă este cererea pe care românii cu venituri mici sunt puși să o completeze, dacă vor să fie ajutați la plata facturilor. În aceste condiții, rămâne de văzut câți dintre ei vor trece de haosul birocratic și vor beneficia, în realitate, de ajutorul de la stat. Până atunci, autoritățile fac noi anunțuri legate de celălalt proiect menit să îi sprijine pe cei mai săraci dintre români, relatează Realitatea PLUS.

14 pagini are documentul pe care românii care nu fac față facturilor trebuie să îl completeze pentru a beneficia de așa-numita Lege a consumatorului vulnerabil. Pentru a primi ajutoare, consumatorii trebuie să completeze date despre ocupanții unei locuințe, sursele de venit, dar și bunurile pe care le dețin în locuință.

Pe lângă ajutorul pentru vulnerabili, statul vine de la 1 noiembrie și cu compensații la facturi și pentru cei cu venituri medii. De această măsură vor beneficia 13 milioane de români.

„Regularizarea va fi la 5 luni de zile. Compensarea, subvenția sau cum vreți să îi spuneți, să fie direct pe factură, iar furnizorul să o recupereze prin deducere la taxelor și impozitele pe care le plătesc. O plafonare la producatori nu este bună pentru că blochează investițiile”, a afirmat Virgil Popescu.

Audiat în Parlament, ministrul Energiei a dat vina pe Rusia pentru explozia prețurilor la energie și gaz.

„Prețul la gaze naturale a început să crească începând cu 1 iulie, anul acesta, în urmă jocurilor care sunt pe piața de energie. Prețul la gaze naturale după liberalizare a scăzut”, a spus Popescu.

Virgil Popescu a venit și cu alte argumente pentru facturile uriașe.

„Plecam de la un decalaj fata de anul trecut la pretul certificatului care e crescut cu 40 euro in plus fata de anul trecut. Am avut o iarna in Europa suficient de lunga. Aceasta iarna a presupus ca depozitele de gaze ale statelor membre europene, nu Romania, s-au golit”, a mai spus ministrul.

Tensiunile din comisie nu au lipsit. Ministrul a fost atacat de parlamentarii AUR și PSD.

„Vorbeati de un frigider din care tot iei. Dvs. ati lasat frigiderul deschis si ati scumpit curentul”, a afirmat un reprezentant AUR.

Ministrul Energiei estimează că prețurile la energie și gaze vor ajunge la jumătate din valoarea actuală spre finalul anului viitor.

