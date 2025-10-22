Sportiva română Sabrina Maneca-Voinea s-a calificat în două finale, la sol și la bârnă, marți, la Campionatele Mondiale de gimnastică artistică de la Jakarta (Indonezia), în timp ce Denisa Golgotă și-a asigurat prezența în finala de la sol.

Sabrina Maneca-Voinea s-a calificat în finala de la sol cu cea mai mare notă la acest aparat, 13,666 puncte, în timp ce Golgotă a avut a cincea notă, 13,333 puncte. Anamaria Mihăescu a fost a 34-a, cu 12,300.

La bârnă, Maneca-Voinea a obținut a treia notă din calificări, 13,833 puncte, devansată de chinezoaica Qingying Zhang, 14,366 puncte, și de brazilianca Flavia Saravia, 13,833 puncte (notă de execuție mai mare). Golgotă a fost a 19-a în calificări, cu 12,833 puncte, iar Anamaria Mihăescu a 82-a, cu 11,300 puncte.

Sabrina Maneca-Voinea este prima rezervă în finala de la sărituri, cu media de 13,516 puncte (13,833, respectiv 13,200).

La paralele, Ella Oprea a fost a 31-a în calificări, cu 12,900 puncte, Anamaria Mihăescu a fost a 51-a, cu 12,266 puncte, iar Denisa Golgotă a fost a 95-a, cu 10,300 puncte.

Articolul precedentPROGNOZA METEO 22 OCTOMBRIE. VREMEA CONTINUĂ SĂ SE ÎNCĂLZEASCĂ
Articolul următorVOLODIMIR ZELENSKI, VIZITĂ ÎN SUEDIA PENTRU UN NOU ACORD PRIVIND EXPORTUL DE ARMAMENT
Realitatea de Mehedinti

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR