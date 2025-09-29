A nins în zona înaltă a judeţului Argeş şi a Transfăgărăşanului, unde stratul de zăpadă măsura azi-dimineaţă 3-4 centimetri.

Salvamontiştii îi avertizează pe turişti că, deşi, acest strat de zăpadă pare nesemnificativ, în zonele expuse de la altitudine pot apărea pericole.

Cornel Voicu, de la Serviciul Public Salvamont Argeş, are câteva sfaturi.

„Recomandăm turiștilor să fie echipați corespunzător sezonului rece, inclusiv încălțăminte adecvată, îmbrăcăminte de protecție, dar și echipament de siguranță. Să se informeze în prealabil despre starea vremii și a condițiilor de pe trasee înainte de a pleca în tură”, a spus Cornel Voicu.

Salvamontiştii argeşeni precizează că sunt în permanenţă la dispoziţia iubitorilor de drumeţii şi le pot furniza acestora orice informaţii necesare deplasării pe munte.