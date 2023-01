Numirile controversate făcute de ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, vicepremier în Guvernul României, la CFR, au fost analizate joi seară, la Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu, după ce doi directori ai Căilor Ferate sunt cercetați de DNA pentru corupție.

„Dl Grindeanu a spus ca dl Simu e doar o cunoștință a sa și, la câte institutii are in subordine, nu avea cum sa știe. Am să demonstrez cu documente că dl SImu nu e doar o cunoștință. stinataa, e l a venit fix la ol una dupa ce a fost numit grind la transporturi. Mai mult, statul este acționar la CFR prin reprezentanții săi, din AGA, ei numesc directorul general. Am dovada ca si la alte institutii, la Metrorex, ca ministrul semneaza. Reprezentanții in AGA nu se pot duce decat cu mandat scris aprobat de ministru. E imposibil sa nu fi stiut ca dl Simu, cunoștința sa, a fost numit director general. Acum, când l-a luat DNA a spus că e doar o cunostinta.

La cate institutii am eu in subordine, de unde sa stiu eu?!, a spus dl Grindeanu”, a relatat Anca Alexandrescu, joi seară, la Culisele statului paralel.

„Nu am detalii legate de acest caz şi nici nu aş vrea să comentez fiind un dosar în cercetare. În acest moment ei doi au calitate de suspecţi, directorul de la CFR S.A. şi Directorul tehnic, au calitatea de suspecţi. Dosarul e în cercetare. Eu nu sunt foarte familiarizat cu aceste termene, dar nu au trecut încă sau poate nici nu vor trece la calitatea de învinuit sau inculpaţi”, a declarat Sorin Grindeanu la Antena 3.

Întrebat dacă știa că directorul tehnic il va numi pe dl Simu director la Regionala Timișoara, Grindeanu a răspuns: „Nu, am şi spus ieri. Sunt lucruri pe care nu am cum să le ştiu la toate companiile. Îl cunosc de câţiva ani. A ocupat funcţii de conducere în CFR din câte ştiu eu, şi ştiu bine, director al regionalei Timiş. E o cunoştinţă”

„Am foarte multe în coordonare, foarte multe societăţi, companii la Ministerul Transporturilor. Cred ca este ministerul cu cele mai multe companii aflate în subordine. Nu poţi să fii responsabil pe fiecare angajat chiar dacă e pe funcţie de conducere sau nu. La rândul lor, cei care sunt aleşi de către Consiliile de Administraţie, pentru că Consiliile de Administraţie îi aleg pe aceşti directori, au o responsabilitate pe care le-o dă legea. Dacă pică un parapet mâine pe DN1, de exemplu, sigur că mă aştept sa fiu chemat”, a adăugat ministrul Transporturilor – Sorin Grindeanu, citat de Realitatea PLUS.

„A zis dl Grindeanu ca are atatea in subordine, e responsabil CA. Am AGA de la Metrorex, ca mandatul e semnat de ministru. AGA e formata din oameni numiti prin ordin de ministru. Prima in ierarhie e AGA, adica reprezentantii statului. La atributii si delegari competente, cu nume și prenume, cine e numit, cine e eliberat”, a explicat Anca Alexandrescu.

Sursă: Realitatea PLUS

„Se vad foarte clar reprezentantii AGA, cu mandat. Împuternicirea data reprezentantului ministerului, e din martie 2021, avizata de secretar general si sus in dreapta aprobat de ministru, la acel moment era dl Drula. Acest mandat e semnat de ministru, sa fie foarte clar.

Numire membri, stabilire indemnizatii, mandatarea reprezentantului SNCFR, totul vine de la minister.

Sursă: Realitatea PLUS

Punctul de vdere sustinut de reprezentantul ministerului: va lua act de incetarea mandatului lui Florea Andrei, va numi pe cutare.

Să fie foarte clar. C.A. l-a numit pe dl Simu.

Inițial era prodecanul de la Facultatea de transporturi, a fost numit Simu pe 20 decembrie, când a trebuit sa ii fie prelungit mandatul, pentru ca se discutase ca nu erau de acord in CA. A fost schimbat CA, a fost adus om de la păduri, ca să se prelungeasca. Dar dl Grindeanu nu a stiut nimic”, a comentat Anca Alexandrescu.

„E atât de simplu. Eu nu pot intelege un singur lucru. De ce dl Grindeanu nu a spus simplu: il cunosc pe dl Simu, avea experienta ca a condus o regionala, il cunosc e din Timisoara. Faptul ca a facut dl Simu niste fapte sa cerceteze instantele. Sa vii sa spui ca nu stii, ca AGA. Aici e de notorietate”, a comentat analistul politic Dorin Iacob.

„Nu ințeleg de ce a mai iesit dl Grindeanu, când minti te afunzi în minciună. Ion Simu este tot un tip prin Dubai umblat, cum e și dl Grindeanu”, a adăugat și jurnalista Iosefina Pascal, joi seară, la Culisele statului paralel.

„Absolut toată presa a spus că este omul lui Grindeanu”, a menționat Anca Alexandrescu.

„Îi spun amical dlui Grindeanu: declarațiile mi-ar fi atras atentia sa fiu mai atent si la domnia sa daca nu a fost atent pana acum”, a mai spus Dorin Iacob.

„Tot observăm că miniștrii sunt foarte ocupați, supraocupați. Dar cine-i ipune să stea acolo?! Când problemele sunt atât de mari, înseamnă că ceva e greșit”, a afirmat și omul de afaceri Bobby Păunescu, regizor și președinte ARMIS.

„Păi poți compara numirea unei comcompanii ca CFR cu așa ceva?! (…) Mai arăt un document. CFR are foarte multi bani. O alta hotarare AGA, inainte de a veni dl Simu, cand era dl Popa, se spune ca numirea lui G. Popa, indemnizație brută se stabilește la nivelul sumei 12.448 de lei”, a menționat Anca Alexandrescu.

Sursă: Realitatea PLUS