Festivalul de Jazz de la Sibiu, ajuns la cea de-a 53-a ediție, va avea loc în perioada 6-9 noiembrie, în mai multe locații din oraș.

Primul concert, „Jazz pentru suflet”, cu actorul Alexandru Prigeabu şi interpreta Mădălina Petre (chitară şi voce), va fi susținut, miercuri, la Sinagoga din oraș, transmite un comunicat de presă. Accesul la eveniment este gratuit, în limita locurilor disponibile.

Jazz-funk, teatru-jazz și jazz indonezian

Joi, la Sala Oglinzilor (FDGR), de la ora 17:00, publicul se va reîntâlni cu Robert Patai Trio, format din Robert Patai (voce), Alex Borşan (pian) şi Vlady Săteanu (contrabas), un trio ce aduce pe scenă o combinaţie rafinată de jazz, soul şi funk, relatează Agerpres.

„Cunoscut pentru interpretările sale expresive şi pentru versatilitatea vocală, Robert Patai s-a remarcat pe scenele de jazz din România şi Europa, colaborând cu formaţii precum Cardinal Orchestra şi Bucharest Jazz Orchestra. Concertul este cu acces gratuit în limita locurilor disponibile”, se arată în comunicat.

Tot joi, la Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu – Sala Festivă (Corp A), ora 19:00, este programat spectacolul de teatru – jazz, „Nimeni nu aplaudă”, conceput de Andrei Slăvuţeanu.

Vineri, la Sala Oglinzilor (FDGR), de la ora 17:00, va concerta trupa Bluesette Duo (România), format din Raluca Stoica (voce, percuţii) şi Alex Tomaselli (voce, chitare). Concertul este cu acces gratuit în limita locurilor disponibile.

În cursul aceleiaşi zile, la Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu – Sala Festivă (Corp A), ora 19:00, ritmurile de jazz indoneziene ne încălzesc spiritul şi ne incită memoria cu Lombok Ethno Fusion, prezentă pentru prima dată în România, transmit organizatorii.

Artiștii-titani ai jazzului cubanez

„Sâmbătă, 8 noiembrie, la Filarmonica de Stat Sibiu, Sala Thalia, de la ora 19:00, ne întâlnim cu doi artişti titani remarcabili ai scenei internaţionale de jazz Rolando Luna & Carlos Sarduy (Cuba) ce vor susţine un concert în care virtuozitatea pianului cubanez se întâlneşte cu strălucirea unei trompete solare şi expresive.

Rolando Luna, considerat unul dintre cei mai inspiraţi pianişti cubanezi ai generaţiei sale, s-a afirmat prin colaborările sale cu Omara Portuondo şi legendarul Buena Vista Social Club, dar şi prin numeroase proiecte solo care i-au adus recunoaştere internaţională. Laureat al Concursului de Piano Solo Jazz de la Montreux, Luna îmbină eleganţa şcolii clasice cu energia jazzului latin, creând un limbaj muzical poetic şi profund personal.

Carlos Sarduy, trompetist, compozitor şi producător cubanez stabilit în Europa, este cunoscut pentru versatilitatea şi forţa expresivă a sunetului său. A colaborat cu artişti precum Chucho Valdés, Steve Coleman, Buika, Esperanza Spalding şi Omar Sosa, aducând pe scenă o prezenţă vibrantă şi o tehnică impecabilă.

Seara de sâmbătă continuă în forţă, începând cu ora 21:00, cu Christine Salem Renyon (Insula Réunion/Franţa), una dintre cele mai puternice şi autentice voci feminine ale lumii”, mai anunţă organizatorii.

Sunete eclectice, în ultima zi de festival

Duminică, tot la Filarmonica de Stat Sibiu, Sala Thalia, ora 19:00, va concerta EYOT din Serbia, o trupă ce propune un sound eclectic şi captivant, o fuziune de jazz, rock, punk, ambient şi influenţe clasice, reunită într-o expresie sonoră intensă şi rafinată.

Festivalul se încheie cu Kouyaté Legacy Band, de la ora 21:00, o trupă fondată de Sefoudi Kouyaté, un muzician recunoscut pentru talentul său la kora, o harpă vest-africană, şi pentru îmbinarea sunetelor tradiţionale cu cele moderne.

