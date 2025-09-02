Sinuciderile reprezintă un deces din 100 la nivel mondial, potrivit unui raport publicat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Situația este îngrijorătoare, în special în rândul tinerilor, unde fenomenul rămâne o problemă majoră de sănătate publică.

OMS atrage atenția asupra faptului că progresele în combaterea acestei cauze de mortalitate sunt insuficiente. Organizația amintește că suicidul continuă să fie printre principalele cauze de deces la tineri, indiferent de țară sau de statut social.

„Sinuciderea a cauzat moartea a aproximativ 727.000 de persoane doar în anul 2021”, a declarat Devora Kestel, director al Departamentului de Sănătate mintală din cadrul OMS. Ea a avertizat că, în ritmul actual, obiectivul ONU de reducere cu o treime a numărului de sinucideri până în 2030 nu va fi atins.

Raportul OMS arată că, deși rata sinuciderilor a scăzut cu 35% între 2000 și 2021, pandemia de COVID-19 a accentuat factorii de risc. Situația rămâne alarmantă, în special în țările cu venituri mici și mijlocii, unde au loc aproape trei sferturi dintre cazuri.

Specialiștii OMS subliniază că sinuciderea este, de regulă, consecința unor tulburări mintale. Anxietatea și depresia se numără printre cele mai frecvente afecțiuni, iar numărul persoanelor afectate trece de 1 miliard la nivel global.

În România, cifrele sunt și mai îngrijorătoare. Rata sinuciderilor în rândul adolescenților sub 15 ani este dublă față de media europeană. Aproape jumătate dintre adolescenți au recunoscut că au avut gânduri suicidare, iar peste un sfert trăiesc permanent într-o stare de tristețe accentuată.

La Spitalul Obregia din București, doar în 2023 au ajuns aproape 5.500 de copii și adolescenți cu probleme grave de sănătate mintală. Specialiștii explică faptul că anxietatea și depresia la tineri sunt adesea alimentate de conflicte familiale, dificultăți școlare, probleme în relațiile personale sau consum de substanțe.

Pentru prevenție, în România există TelVerde Antisuicid – 0800801200, o linie gratuită la care pot apela cei aflați în dificultate emoțională sau cu gânduri suicidare.

