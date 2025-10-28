Sorin Grindeanu a declarat marți, la organizația PSD Teleorman, că partidul său nu are de gând să inițieze moțiuni de cenzură, în ciuda tensiunilor apărute în coaliția de guvernare.

„Ne și îndeamnă unii colegi de guvernare să facem moțiuni. Nu facem moțiuni. Noi n-am intrat la guvernare ca să ieșim. Noi am luat această decizie, cred că am fost 4.700-4.800 de pesediști care am votat online atunci, în urmă de câteva luni, și am votat într-un procent covârșitor să intrăm la guvernare, dar să intrăm pentru a fi parteneri serioși, pentru a veni cu know-how-ul nostru, pentru a face politici publice pentru români, pentru a oferi ceea ce știe PSD-ul, cu cunoștințele sale, acea plus valoare în această coaliție”, a precizat Grindeanu.

El a subliniat că PSD nu va mai păstra tăcerea în coaliție și își va exprima punctele de vedere atunci când anumite măsuri nu sunt corecte. „Faptul că nu suntem într-o poziție din asta în care zice cineva ceva în coaliție și toți ceilalți trebuie să luăm poziție de drepți… asta nu înseamnă că e lipsă de loialitate”, a explicat liderul social-democrat.

Grindeanu a făcut referire și la ordonanța 52, criticată pentru introducerea CASS în cazul unor categorii vulnerabile. „Ce s-ar dori de la noi? Dacă a fost proastă ordonanța 52 să spunem că n-a fost proastă? Că am pus CASS pentru deținuții politici și pentru veteranii de război, așa refacem noi deficitul în România? Că am pus CASS pentru tinere mame, așa refacem deficitul? Nu o să tăcem din gură”, a afirmat acesta.

Vicepremierul a adăugat că PSD va continua să fie un partener serios în coaliție, dar nu unul care doar aprobă deciziile guvernamentale. „Nimeni nu se așteaptă din partea PSD-ului să fie în cadrul acestei coaliții un partener care nu spune nimic, doar aplaudă și aprobă politicile, fie ele câteodată și proaste ale guvernului”, a spus Grindeanu.

În final, acesta a dat asigurări că nu se pune problema de noi majorități sau moțiuni, ci doar de o guvernare mai coerentă și mai eficientă, care să răspundă nevoilor oamenilor.