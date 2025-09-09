Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a avut marți o întâlnire de lucru cu ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și cu secretarul de stat Bogdan Despescu. Tema principală a discuțiilor a fost legată de măsurile care pot contribui la fluidizarea traficului din București. Oficialul a precizat că în perioada următoare va fi definitivat un plan cu acțiuni punctuale, care să aducă rezultate vizibile pentru locuitori.

Edilul a anunțat pe Facebook că, alături de Ministerul Afacerilor Interne și Poliția Română, au analizat rezultatele acțiunilor aplicate până acum și modul în care acestea au influențat circulația din Capitală. Obiectivul este de a identifica soluții clare și eficiente pentru una dintre cele mai presante probleme ale orașului.

Bujduveanu a explicat că planul aflat în lucru va include măsuri concrete, ce vor fi aplicate într-o manieră coordonată, astfel încât șoferii și pietonii să resimtă îmbunătățiri în cel mai scurt timp. El a insistat că este nevoie de colaborare strânsă între autoritățile locale și instituțiile centrale pentru a găsi soluții viabile.

Primarul interimar a subliniat că, deși provocările rămân numeroase, parteneriatul cu Ministerul Afacerilor Interne și Poliția Română reprezintă o bază solidă pentru acțiuni coerente. El a adăugat că implicarea constantă a acestor instituții este esențială pentru succesul planului.

„Este important să continuăm pe baza acestei colaborări și să formăm un front comun pentru a răspunde problemelor traficului din Capitală”, a transmis edilul. Mulțumirile sale s-au îndreptat către ministrul Cătălin Predoiu și echipele MAI pentru sprijinul acordat.

Sursa: Newsinn