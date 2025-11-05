Apar dezvăluiri explozive în dosarul DNA de trafic de influență și dare de mită în care este implicat trezorierul PNL, Mihai Barbu. Potrivit stenogramelor obținute de procurori, un om de afaceri ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru a avea „intrare” la premierul Ilie Bolojan.

Executivul a confirmat oficial că șeful Guvernului a avut o audiență cu omul de afaceri Fănel Bogos, însă susține că discuția „nu a avut nicio consecință” și că premierul „nu a făcut nicio apreciere asupra situației acestuia”.

„Conform registrului de intrări, pe 23 septembrie, dl. Barbu, președinte PNL Vaslui, a fost în audiență la primul-ministru pe chestiuni politice. Dl. Barbu a venit însoțit de dl. Fănel Bogoș. Discuția a durat aproximativ 15 minute și nu a avut niciun fel de urmări”, a transmis purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

Realitatea Plus a difuzat însă fragmente din interceptări care arată că scopul întâlnirii era înlocuirea șefului DSVSA Vaslui cu o persoană apropiată firmei VANBET SRL.

Într-o conversație surprinsă de DNA, omul de afaceri se laudă că „marți m-a chemat Bolojan la el”, prin intermediul trezorierului PNL. Ulterior, surse judiciare afirmă că întâlnirea ar fi durat aproape patru ore, la sediul central al partidului, și că pentru intermediere s-ar fi plătit 1,5 milioane de euro.

După discuție, potrivit stenogramelor, premierul ar fi spus că „nu se bagă”. Ancheta DNA este în desfășurare, iar acuzațiile vizează trafic de influență, șantaj și dare de mită.